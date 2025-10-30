Slušaj vest

Prvi čovek SAD Donald Tramp osuo je paljbu, čini se, po svom prethodniku na mestu predsednika Amerike Džozefu Bajdenu, iako ga nigde nije pomenuo imenom i prezimenom, piše Njujork post.

"On je kriminalac i treba da bude u zatvoru. Veliki nitkov, propalica. Ružna osoba, iznutra i spolja! Naneo sam mu težak poraz, obožavam da ga gledam sada kako se preznojava", naveo je Tramp na mreži Truth Social.

Tramp se u postu osvrnuo na izveštaj u kojem se tvrdi da je istraga "Arctic Frost" iz doba Džozefa Bajdena protiv njega počela na klimavim osnovama, linkujući na sajt JustTheNews.

Istraga "Arctic Frost" počela je u proleće 2022., u vreme kada je Tramp najavio da ponovo ulazi u predsedničku trku, odnosno, tokom Bajdenovog mandata i njegove administracije.

U novinskom članku se navodi da je FBI 2022. godine pokrenuo istragu pod kodnim imenom "Arctic Frost", usmerenu protiv Trampa i stotina njegovih saradnika zbog njihovih navodnih aktivnosti vezanih za (upad na Kapitol) 6. januara 2021. godine i pokušaje osporavanja rezultata izbora iz 2020. godine.

Dokument FBI, koji je poslužio kao temelj za pokretanje istrage, bio je, prema bivšim tužiocima i agentima, "slab" - nedovoljno potkrepljen dokazima i pravnim osnovom.

Navodi se da je nadzorni FBI agent koji je vodio istragu bio otvoreno protiv Trampa, i da je kasnije slučaj preuzeo specijalni tužilac Džej Smit.

Foto: AP Evan Vucci

Dokaz na kojem je FBI zasnovao istragu uključivao je i CNN intervjue, što se opisuje kao netačan i nepouzdan izvor informacija.

Republikanci, poput Džima Džordana i Čaka Greslija, tvrde da je istraga bila politički motivisana.

FBI i Ministarstvo pravde su navodno tretirali pokušaje Trampovih saveznika da podnesu alternativne liste elektora kao kriminalnu zaveru, iako su slične situacije u američkoj istoriji (1876. i 1960.) nikada nisu bile krivično gonjene.