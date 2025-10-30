Slušaj vest

Nakon tragičnog incidenta u Novom Mestu, u kojem je život izgubio 48-godišnji muškarac, slovenačke vlasti su pojačale mere bezbednosti u regionu Dolenjske.

Veći broj policajaca je raspoređen na teren, a članovi Sekretarijata Saveta za nacionalnu bezbednost složili su se da aktiviraju mešovite patrole slovenačke policije i vojske, koja će pružiti podršku policiji u ljudstvu i opremi, piše RTV Slovenija.

Sekretarijat je predložio vladi da se član 37 Zakona o odbrani aktivira na period do godinu dana.

Bezbednosna situacija će se redovno proveravati na mesečnom nivou.

Kako je naglasila vladina Kancelarija za komunikacije, pripadnici slovenačke vojske neće imati policijska ovlašćenja prilikom obavljanja ovih zadataka.

Slična mera je već usvojena 2015. godine tokom migrantskog talasa i, ističu, pokazala se kao "efikasna podrška policiji u obavljanju njenih zadataka u oblasti bezbednosti".

Mešovite patrole će delovati u skladu sa postojećim planom saradnje između slovenačke vojske i policije.