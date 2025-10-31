Slušaj vest

Više od 900 beskućnika umrlo je u Francuskoj 2024. godine, što je nezapamćen broj, koji se objašnjava porastom beskućništva i efikasnijim prikupljanjem podataka dobrotvornih organizacija.

Teško je tačno znati broj beskućnika u Francuskoj. Procenjuje se da ih ima oko 350.000, uključujući 20.000 koji žive na ulici, prema podacima Fondacije za stanovanje.

"Svi indikatori su na crvenom. Postoji hitna potreba za mobilizacijom" rekla je za AFP Adel Lenorman članica francuskog kolektiva "Umrli na ulici".

Kolektiv je danas objavio ažurirani broj beskućnika koji su umrli prošle godine.

Muškarci, žene i deca - zabeleženo je 912 smrtnih slučajeva, što predstavlja "novi i zastrašujući rekord" od prvog popisa 2012. godine.

Tokom 2023. godine u Francuskoj je umrlo 735 beskućnika.

"Uočeno povećanje je delimično posledica porasta broja beskućnika, ali i činjenice da kolektiv dobija više izveštaja od pojedinaca, udruženja i organizacija za socijalnu podršku", rekla je Adel Lenorman, koja je koordinirala istraživanje.

Ti beskućnici su preminuli prerano, u prosečnoj starosti od 47,7 godina, što je više od 30 godine manje u poređenju sa životnim vekom opšte francuske populacije.

Većina su bili muškarci (82 odsto), ali udeo žena (13 odsto) se povećava, naveo je taj kolektiv.

"Zabrinjavajuća činjenica je da je četiri odsto smrtnih slučajeva uključivalo osobe mlađe od 15 godina, dvostruko više u odnosu na period 2012-2023. To je povezano sa sve većim brojem porodica koje žive na ulici", rekla je Adel Lenorman.