Izrael je primio posmrtne ostatke dvojice talaca koje je militantna grupa Hamas ranije navela kao preminule tokom zatočeništva u Gazi, saopštili su danas izraelski zvaničnici.

Ostaci su prebačeni u Izrael preko Međunarodnog komiteta Crvenog krsta i biće poslati u nacionalnu forenzičku laboratoriju radi zvanične identifikacije, navedeno je u saopštenju kancelarije premijera Benjamina Netanjahua, piše CNN.

"Napori da se vrate naši taoci nastavljaju se bez prekida i neće prestati dok se ne vrati poslednji", saopštila je vlada.

Uprkos tome, i Hamas i Izrael saopštili su da ostaju posvećeni sporazumu o prekidu vatre postignutom uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država.

Oslobađanje izraelskih talaca iz ruku Hamasa, među njima i srpski državljanin Alon Ohel (na slici sa naočarama na licu) Foto: Jehad Alshrafi/AP, Abdel Kareem Hana/AP

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp rekao je juče da "ništa neće ugroziti primirje u Gazi" i zapretio da će "vrlo lako eliminisati Hamas" ukoliko dođe do novog kršenja dogovora.

Hamas je ranije ove nedelje najavio da će predati telo jednog taoca, ali je odustao posle izraelskog bombardovanja.

U ponedeljak je Hamas predao ostatke Ofira Carfatija, izraelskog civila čije je telo Izrael pronašao u Gazi dve godine ranije, ali koji nije bio među talocima obuhvaćenim aktuelnim sporazumom.

Netanjahu je tada optužio Hamas da "jasno krši" dogovor.

Kurir.rs/CNN

