SNIMLJEN TRENUTAK KADA RUSKI DRON UDARA U PUMPU Četiri osobe povređene eksploziji u Sumiju (VIDEO)
U napadu ruskog drona na severni ukrajinski grad Sumi povređeno je najmanje četiri osobe, uključujući i menadžera lokalne televizijske stanice, saopštile su danas lokalne vlasti.
Rusi su izveli napad dronom dugog dometa "Italmas", pogodivši benzinsku pumpu, napisao je gradonačelnik Artem Kobzar na Telegramu.
"Spasioci su bili na licu mesta, ispitali su područje, demontirali oštećene objekte i obezbeđivali protivpožarnu bezbednost", saopštila je Služba za vanredne situacije Sumija.
Četiri civila su povređena, uključujući i šefa Sumskog kanala, Maksima Tkačova.
Prema podacima Instituta za masovne informacije (IMI), u vreme napada, Tkačov je već napunio gorivo u svoj automobil.
"Maksim Tkačov je trenutno u bolnici sa prolaznim ranama na nogama. Takođe ima potres mozga", rekao je IMI.
(Kurir.rs/KyivIndependent/P.V.)