Stranka Roba Jetena D66 u tesnoj je trci sa Gertom Vildersom na izborima u Holandiji, piše BBC.

Centrističko-liberalna stranka Roba Jetena, D66, nalazi se u neizvesnoj trci sa antiislamskim populistom Gertom Vildersom na holandskim izborima, prema najnovijim projekcijama glasova.

Sa oko 98% prebrojanih glasova, i D66 i Vildersova Stranka slobode (PVV) bile su na putu da osvoje po 26 mesta u 150-članom parlamentu, navodi projekcija holandske novinske agencije ANP.

Početne izlazne ankete stavljale su Jetena u vođstvo. "Milioni Holanđana su okrenuli novu stranicu; oprostili su se od politike negativnosti", rekao je on svojim pristalicama.

Gert Vilders Foto: EPA/MARTIN DIVISEK

Vilders, pomalo obeshrabren, ranije je priznao da rezultat nije onakav kakav je želeo, budući da je izgubio 11 mesta, ali je rekao da je i dalje postigao svoj drugi najbolji rezultat ikada.

Trka između dvojice favorita bila je toliko neizvesna da su Jetenovi centristi vodili sa samo 3.500 glasova dok je prebrojavanje glasova nastavljano u četvrtak. Tri druge stranke nisu bile daleko iza, uključujući konzervativne liberale sa 22 mesta, zatim levu Stranku zelenih i laburista (GreenLeft-Labour) i demohrišćane.

Vilders je bio prvi u anketama tokom cele izborne kampanje, ali nakon što je u junu prekinuo sopstvenu koaliciju zbog spora oko azila i migracija, svi glavni lideri su jasno dali do znanja da ne žele ponovo da rade sa njim.

On priznaje da ima malo nade da će sam formirati vladu, ali je na X-u u četvrtak naveo da, ako njegova stranka bude imala najviše glasova, on treba da dobije prvi pokušaj da sastavi vladu. Čak i bez jasne pobede, Jeten - koji je vodio zapaženu kampanju - imao bi jaču šansu da predvodi sledeću administraciju.

Kurir.rs/BBC

