NEIZVESNA IZBORNA BITKA U HOLANDIJI: Još se ne zna ko će biti sledeći premijer - desničar ili liberal
Stranka Roba Jetena D66 u tesnoj je trci sa Gertom Vildersom na izborima u Holandiji, piše BBC.
Centrističko-liberalna stranka Roba Jetena, D66, nalazi se u neizvesnoj trci sa antiislamskim populistom Gertom Vildersom na holandskim izborima, prema najnovijim projekcijama glasova.
Sa oko 98% prebrojanih glasova, i D66 i Vildersova Stranka slobode (PVV) bile su na putu da osvoje po 26 mesta u 150-članom parlamentu, navodi projekcija holandske novinske agencije ANP.
Početne izlazne ankete stavljale su Jetena u vođstvo. "Milioni Holanđana su okrenuli novu stranicu; oprostili su se od politike negativnosti", rekao je on svojim pristalicama.
Vilders, pomalo obeshrabren, ranije je priznao da rezultat nije onakav kakav je želeo, budući da je izgubio 11 mesta, ali je rekao da je i dalje postigao svoj drugi najbolji rezultat ikada.
Trka između dvojice favorita bila je toliko neizvesna da su Jetenovi centristi vodili sa samo 3.500 glasova dok je prebrojavanje glasova nastavljano u četvrtak. Tri druge stranke nisu bile daleko iza, uključujući konzervativne liberale sa 22 mesta, zatim levu Stranku zelenih i laburista (GreenLeft-Labour) i demohrišćane.
Vilders je bio prvi u anketama tokom cele izborne kampanje, ali nakon što je u junu prekinuo sopstvenu koaliciju zbog spora oko azila i migracija, svi glavni lideri su jasno dali do znanja da ne žele ponovo da rade sa njim.
On priznaje da ima malo nade da će sam formirati vladu, ali je na X-u u četvrtak naveo da, ako njegova stranka bude imala najviše glasova, on treba da dobije prvi pokušaj da sastavi vladu. Čak i bez jasne pobede, Jeten - koji je vodio zapaženu kampanju - imao bi jaču šansu da predvodi sledeću administraciju.
Kurir.rs/BBC