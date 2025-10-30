Slušaj vest

Jeziv zločin se dogodio u američkoj saveznoj državi Konektikat - sin je pretukao majku čekićem nasmrt, a onda je otišao u šumu i vikao za svojom mamom.

Sebastijan van Stokum (20) uhapšen je prošle nedelje nakon što je priznao da je pretukao do smrti Loru Vilijams (55) u njihovoj kući vrednoj dva miliona dolara u Nju Kananau, u Konektikatu.

Policija je rekla da je reagovala na prijavu o muškarcu koji je vikao "mama" iz šume iza luksuznog imanja.

Van Stokum je takođe pozvao 911 i rekao operaterima da je "ubio svoju majku" - misleći na Loru, koja ga je sama odgajala.

Kada su se američki policajci pojavili, Sebastijan je otvorio vrata sa krvlju koja je prekrivala lice, odeću i ruke.

Foto: New Canaan Police

Policajci su pronašli njegovu majku napolju sa teškim ranama na glavi, uključujući i napuklu lobanju.

Krvavi čekić ležao je pored nje na travi, a velika lokva krvi bila je nekoliko metara od nje.

Hitna pomoć je pokušala reanimaciju, ali je Lora proglašena mrtvom na licu mesta.

Dok su joj stavljali lisice, Van Stokum je navodno rekao policajcima da je on to uradio:

"Oduzeo sam mami život".

Van Stokum je takođe rekao policajcima da je "pokušao da koristi nož, čekić i koristio je pesnice".