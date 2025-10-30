Slušaj vest

Visoki američki vojni zvaničnik naredio je nacionalnim gardama svih 50 američkih država, Distrikta Kolumbija i američkih teritorija da formiraju "snage za brzo reagovanje" obučene za "kontrolu nereda", uključujući upotrebu palica, štitova za telo, elektrošera i biber spreja, prema internoj direktivi Pentagona u čiji uvid je imao Gardijan.

Memorandum, koji je 8. oktobra potpisao general-major Ronald Burket, direktor operacija za biro Nacionalne garde Pentagona, postavlja pragove za veličinu snaga za brzo reagovanje koje treba da budu obučene u svakoj državi, pri čemu je većina država obavezna da obuči 500 pripadnika Nacionalne garde, za ukupno 23.500 vojnika širom zemlje.

Kao autoritet, Burket je naveo izvršnu naredbu predsednika SAD Donalda Trampa iz avgusta kojom je garda raspoređena za borbu protiv kriminala u Vašingtonu.

Ista naredba zahtevala je od ministra odbrane da stvori "stalne snage Nacionalne garde za brzo reagovanje... dostupne za brzo raspoređivanje širom zemlje" u "suzbijanju građanskih nemira".

U dopisu od 8. oktobra se navodi da će Pentagon rasporediti vojne instruktore u svaku državu i teritorije SAD, čak i na Guamu, sa ciljem da snage za brzo reagovanje budu "operativne" do 1. januara 2026. godine. Svakoj državi će biti obezbeđeno "100 kompleta opreme za kontrolu mase koja će se koristiti za podršku ovom zahtevu".

Dženesa Goldbek, bivša kapetanka američkog marinskog korpusa i izvršna direktorka Fondacije "Vet Voice", neprofitne zagovaračke grupe, rekla je da naredba predstavlja "pokušaj predsednika da normalizuje nacionalne, militarizovane policijske snage".

Foto: Erin Hooley/AP

Ona je predvidela da će sila biti upotrebljena za slanje trupa u države kojima rukovode demokratski guverneri bez njihove dozvole i da bi mogla biti upotrebljena za suzbijanje izlaznosti i ometanje fer rada izbora.

U najgorem slučaju, rekla je, "predsednik bi mogao da proglasi vanredno stanje i kaže da su izbori namešteni i da iskoristi navode o prevari na izborima da zapleni glasačke listiće iz bezbednih biračkih centara".

Pentagon nije odgovorio na nekoliko zahteva za komentar.

Portparol biroa nacionalne garde odbio je da komentariše zabrinutost da Tramp nastoji da normalizuje nacionalne militarizovane policijske snage ili da bi potencijalno mogao da upotrebi silu za zaplenu glasačkih kutija.

Foto: Profimedia

Portparolka Bele kuće, Abigejl Džekson, rekla je: