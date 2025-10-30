Rada produžava ratno stanje i opštu mobilizaciju na 90 dana od 5. novembra.
Već 17. glasanje u Vrhovnoj Radi
ZELENSKI POTPISAO ZAKONE: Produžio ratno stanje i opštu mobilizaciju do 3. februara 2026. godine
Slušaj vest
Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski potpisao je zakone kojima se produžava ratno stanje i opšta mobilizacija do 3. februara 2026. godine.
Prema zvaničnom veb-sajtu Vrhovne rade Ukrajine, zakone je Zelenski danas potpisao, preneo je Unian.
Oni produžavaju ratno stanje i opštu mobilizaciju na 90 dana od 5. novembra.
Vrhovna rada je 21. oktobra podržala predsednički zakon kojim je produženo ratno stanje.
Rada je takođe produžila rok za opštu mobilizaciju do februara 2026. godine.
Za zakon je glasalo 315 poslanika.
Ovo je već 17. glasanje u Vrhovnoj Radi za produženje ratnog stanja i opšte mobilizacije.
Kurir.rs/Unian
Reaguj
Komentariši