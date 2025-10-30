Slušaj vest

Nekoliko visokih članova administracije američkog predsednika Donalda Trampa, uključujući Stivena Milera i Kristi Noem, preselili su se u vojne kuće u blizini Vašingtona usred sve većih pretnji.

Kako prenosi Independent, pozivajući se na Atlantik, oni navodno žive u kućama koje su obično rezervisane za najviše vojne zvaničnike u Vašingtonu, odlazeći iz naselja gde je njihovo prisustvo često bilo uzrok protesta mnogih demokrata koji region glavnog grada smatraju svojim domom.

Zamenik šefa kabineta Bele kuće Stiven Miler i državni sekretar Marko Rubio nedavno su se pridružili rastućoj listi sekretara i savetnika Trampovog kabineta koji su odlučili da žive u rezervisanim vojnim apartmanima, pri čemu se Rubio preselio u "Generalov red" u Fort Makneru, a Miler takođe živi u tom području nakon što je napustio Arlington.

Marko Rubio
Foto: EPA Orlando Barria

Oni se pridružuju ministarki za unutrašnju bezbednost Kristi Noem, koja se početkom ove godine preselila u vojni smeštaj, i ministru odbrane Pitu Hegsetu, koji je jedini među svojim sunarodnicima koji je pronašao presedan za svoju odluku da se preseli u "Generalov red" (kuća u kojima tradicionalno žive američki generali i visoki vojni oficiri) zajedno sa Rubijem.

Zvaničnici Bele kuće i administracije naveli su bezbednosne probleme kao razloge za premeštaj, a još jedan visoki zvaničnik Bele kuće, čiji identitet Atlantik nije otkrio, takođe je u sličnom aranžmanu zbog "bezbednosnih problema povezanih sa određenom stranom pretnjom", rekli su neimenovani zvaničnici.

Iako su legalni, ovi aranžmani opterećuju nedostatak takvog smeštaja u Distriktu Kolumbija i mogli bi da poremete neke od najviših komandanta u zemlji u vreme kada su odnosi između političkih imenovanih i rukovodilaca već zategnuti.

(Kurir.rs/Independent/P.V.)

Ne propustitePlanetaPENTAGON NAREDIO NACIONALNOJ GARDI DA BUDE SPREMNA: U slučaju nereda, upotrebiti palice, elektrošokere, biber sprej
trammmp.jpg
PlanetaTRAMP POBESNEO: On je nitkov i kriminalac, ružan iznutra i spolja, uživam da ga gledam dok se sada preznojava! Treba da bude u zatvoru!
Donald Tramp, predsednik SAD ispred mikrofona
PlanetaOPASNO ZGODNE I PAMETNE ŽENE STOJE UZ TRAMPA, MELANIJA IMA DA POLUDI: Spisak pripadnica lepšeg pola koje je izabrao za svoj drugi kabinet! (FOTO/VIDEO)
donald trump melania trump.jpg
PlanetaNOVA ODLUKA PENTAGONA IZAZVALA BES NOVINARA: Žele da određuju šta sme da bude objavljeno, više američkih medija odbilo da potpiše
x02 EPA Shawn Thew.jpg