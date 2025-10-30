Slušaj vest

Najave nuklearnih proba koje dolaze od predsednika SAD Donalda Trampa zahtevaju dodatna pojašnjenja, izjavio je stalni predstavnik Rusije pri međunarodnim organizacijama u Beču Mihail Uljanov.

"Američki predsednik želi da testira američki nuklearni arsenal 'ravnopravno' sa drugim nuklearnim silama. Ali, poenta je u tome da druge države sa nuklearnim oružjem ne sprovode nuklearne probne eksplozije koje su zabranjene Sporazumom o sveobuhvatnoj zabrani nuklearnih proba", naveo je Uljanov.

Što se tiče Rusije, ona je nedavno testirala vozila za isporuku, a ne nuklearne eksplozivne naprave, istakao je on, napominjući da takvi testovi "nemaju nikakve veze sa nuklearnim probama".

Prema njegovim rečima, potrebno je tačno razumeti šta SAD planiraju da urade i kako se ovi planovi poklapaju sa odredbama sporazuma.

Foto: Profimedia

Nuklearne probe mogu da ugroze svetsku bezbednost

Svaki test eksplozivnog nuklearnog oružja koji bi sprovela bilo koja država oštetio bi i "destabilizovao napore za neširenje oružja, kao i međunarodni mir i bezbednost", rekao je Robert Flojd, izvršni sekretar Organizacije za sveobuhvatnu zabranu nuklearnih proba.

"Upoznat sam da nedavnim javnim izjavama koje su ponovile stalnu zabrinutost zbog mogućnosti nuklearnih ispitivanja. Sporazum o sveobuhvatnoj zabrani nuklearnih proba zabranjuje sve nuklearne eksplozije", podsetio je.

Ona je istakao da je Međunarodni sistem monitoringa sposoban i otkriće bilo koji test nuklearnog oružja bilo gde na planeti, kao i da je uspešno zabeležio svih šest objavljenih nuklearnih testova u ovom veku.

Foto: Profimedia

Takođe je izjavio da "u ovoj složenoj i napetoj situaciji" vidi priliku da svetski lideri rade zajedno na ratifikaciji sporazuma i postizanju zajedničkog cilja sveta bez nuklearnih probi.

Sporazum o sveobuhvatnoj zabrani nuklearnih proba stupio je na snagu 1996. godine. Njemu se pridružilo 187 država, ali ga je ratifikovalo samo 178, među njima i Rusija. Sjedinjene Države, Kina i Izrael to do danas nisu učinile. Istovremeno, zemlje koje poseduju nuklearno oružje preuzele su dobrovoljnu obavezu da ne sprovode nuklearna ispitivanja.

Godine 2023. Rusija je povukla svoju ratifikaciju ovog sporazuma. Kako su objasnili u Ministarstvu spoljnih poslova, ta odluka je povezana sa opstrukcionističkim stavom SAD – Vašington već 30 godina ne preduzima nikakve korake ka ratifikaciji sporazuma. Istovremeno, Moskva je izrazila spremnost da se vrati ovom pitanju čim to učine i Sjedinjene Države.