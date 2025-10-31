BORBA ZA OSNOVNE NAMIRNICE I DALJE TRAJE: UN dostavile 24.000 tona pomoći Pojasu Gaze od početka primirja
Više od 24.000 tona pomoći UN je uspelo da uđe u Pojas Gaze od početka primirja, saopštile su UN, pozivajući da se nevladinim organizacijama dozvoli rad.
Iako su se količine pomoći značajno povećale od stupanja primirja na snagu 10. oktobra, humanitarni radnici se i dalje suočavaju sa nedostatkom finansiranja i problemima koordinacije sa Izraelom, prema podacima UN.
"Od primirja, dostavili smo više od 24.000 tona pomoći preko svih prelaza i nastavili smo distribuciju i na nivou zajednice i domaćinstava", rekao je Ramiz Alakbarov, zamenik specijalnog koordinatora UN za palestinske teritorije.
Direktor Svetskog programa za hranu UN (WFP) za Bliski istok, Samer Abdeldžaber rekao da je za 20 dana WFP uspeo da "prikupi približno 20.000 tona hrane u Gazi".
U Pojasu Gaze, opkoljenom od Izraela i zahvaćenom humanitarnom katastrofom, strah od obnove rata i dalje proganja iscrpljene stanovnike, koji se stalno bore da nabave vodu i hranu.
Uprkos tome, pljačkanje humanitarnih konvoja je u velikoj meri smanjeno, što olakšava distribuciju, rekao je Ramiz Alakbarov.
"Sprovođenje (američkog) plana od 20 tačaka ostaje ključno i neophodan uslov da bismo mogli da pružimo sveobuhvatnu humanitarnu pomoć", dodao je on i pozvao Izrael da dozvoli nevladinim organizacijama da učestvuju u distribuciji pomoći u Gazi.
Uporni problem registracije nevladinih organizacija nastavlja da usporava operacije, rekao je on naglašavajući "suštinsku" ulogu nacionalnih i međunarodnih nevladinih organizacija.
"Dobra vest je da zahvaljujući prekidu vatre koji su posredovale SAD, možemo da dobijemo mnogo više pomoći u Gazu nego ranije", rekao je šef humanitarne pomoći UN Tom Flečer u video poruci.
"To je pravi napredak, ali je kap u moru. To je samo početak onoga što treba da uradimo", rekao je Flečer i dodao da je finansirana samo trećina od četiri milijarde dolara humanitarne pomoći za 2025. godinu.