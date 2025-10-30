ŽIVI ŠTIT! VERNI ČUVARI KINESKOG PREDSEDNIKA: Pogledajte kako telohranitelji trče pored blindiranog automobila Si Đinpinga (VIDEO)
Američki predsednik Donald Tramp i njegov kineski kolega Si Đinping sastali su se danas u Busanu u Južnoj Koreji i, između ostalog, dogovorili smanjene američkih tarifa.
Pažnju javnosti nije privukao samo ledeni izraz lica lidera Kine dok je Tramp oduševljeno govorio posle 90-minutnog sastanka, već i ono što je zabeleženo "okom" kamere posle samog susreta.
Kada je Si Đinping napustio zdanje u kojem je održan važan sastanak, snimljen je kako sedi u automobilu, dok oko vozila trče ljudi u odelima - dvojica sa leve i dvojica sa druge strane.
Reč je o Sijevom obezbeđenju koje predstavlja "živi štit" u slučaju potencijalne pretnje.
Preciznije, telohranitelji trče uz automobil da bi mogli da:
momentalno reaguju i zaustave mogućeg napadača
blokiraju prilaz vozilu
pruže neposrednu fizičku zaštitu
omoguće brzo iznošenje ili ukrcavanje u neko drugo blindirano vozilo ako je to potrebno
To je standardna taktička praksa kod visoko-rizičnih konvoja - naročito kod lidera čiji bezbednosni timovi žele da minimizuju vreme reagovanja i stvore fizičku barijeru između cilja i potencijalnog napadača.
Ova praksa je poznata i kao VIP konvoj (VIP motorcade) - to je konvoj vozila koji prati visokog zvaničnika ili važnu osobu kako bi se obezbedila njihova bezbednost i nesmetano kretanje. U okviru VIP konvoja učestvuju:
Telohranitelji koji trče pored ili uz vozila - stvaraju tzv. "živi štit", mogu brzo da reaguju na napad, blokiraju put ili pomognu pri prebacivanju u drugo vozilo
Specijalna vozila - blindirana vozila za usmeravanje kolone i zaštitu važne osobe
Pomoćna vozila - policijska vozila, vozila za hitne slučajeve, vozila sa komunikacionom opremom.
Kineski predsednik nije jedini kojeg telohranitelji štite na ovaj način, već to čine i mnogi drugi svetski lideri i visoki zvaničnici, uključujući ruskog predsednik Vladimira Putina i lidera Severne Koreje Kim DŽong Una.
Kim bio inspirisan filmom
Kim je čak nadmašio Sija, budući da oko njegovog vozila u sličnim prilikama trči više članova obezbeđenja - čak desetak momaka.
Ovaj protokol kod Kima nije uspostavljen samo zbog zaštite već i zato što je severnokorejski lider bio inspirisan filmom sa Klintom Istvudom u glavnoj ulozi, u kojoj slavni glumac tumači ulogu tajnog agenta koji je angažovan na zaštiti predsednika Amerike. Zato je i Kim poželeo i ostvario svoju želju iz dečačkih dana da oko njegovog blindiranog vozila trče telohranitelji.
