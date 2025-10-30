Slušaj vest

Američki predsednik Donald Tramp i njegov kineski kolega Si Đinping sastali su se danas u Busanu u Južnoj Koreji i, između ostalog, dogovorili smanjene američkih tarifa.

Pažnju javnosti nije privukao samo ledeni izraz lica lidera Kine dok je Tramp oduševljeno govorio posle 90-minutnog sastanka, već i ono što je zabeleženo "okom" kamere posle samog susreta.

Kada je Si Đinping napustio zdanje u kojem je održan važan sastanak, snimljen je kako sedi u automobilu, dok oko vozila trče ljudi u odelima - dvojica sa leve i dvojica sa druge strane.

Reč je o Sijevom obezbeđenju koje predstavlja "živi štit" u slučaju potencijalne pretnje.

Preciznije, telohranitelji trče uz automobil da bi mogli da:

momentalno reaguju i zaustave mogućeg napadača

blokiraju prilaz vozilu

pruže neposrednu fizičku zaštitu

omoguće brzo iznošenje ili ukrcavanje u neko drugo blindirano vozilo ako je to potrebno

To je standardna taktička praksa kod visoko-rizičnih konvoja - naročito kod lidera čiji bezbednosni timovi žele da minimizuju vreme reagovanja i stvore fizičku barijeru između cilja i potencijalnog napadača.

Ova praksa je poznata i kao VIP konvoj (VIP motorcade) - to je konvoj vozila koji prati visokog zvaničnika ili važnu osobu kako bi se obezbedila njihova bezbednost i nesmetano kretanje. U okviru VIP konvoja učestvuju:

Telohranitelji koji trče pored ili uz vozila - stvaraju tzv. "živi štit", mogu brzo da reaguju na napad, blokiraju put ili pomognu pri prebacivanju u drugo vozilo

Specijalna vozila - blindirana vozila za usmeravanje kolone i zaštitu važne osobe

Pomoćna vozila - policijska vozila, vozila za hitne slučajeve, vozila sa komunikacionom opremom.

Kineski predsednik nije jedini kojeg telohranitelji štite na ovaj način, već to čine i mnogi drugi svetski lideri i visoki zvaničnici, uključujući ruskog predsednik Vladimira Putina i lidera Severne Koreje Kim DŽong Una.

Foto: Fonet Ap

Kim bio inspirisan filmom

Kim je čak nadmašio Sija, budući da oko njegovog vozila u sličnim prilikama trči više članova obezbeđenja - čak desetak momaka.

Ovaj protokol kod Kima nije uspostavljen samo zbog zaštite već i zato što je severnokorejski lider bio inspirisan filmom sa Klintom Istvudom u glavnoj ulozi, u kojoj slavni glumac tumači ulogu tajnog agenta koji je angažovan na zaštiti predsednika Amerike. Zato je i Kim poželeo i ostvario svoju želju iz dečačkih dana da oko njegovog blindiranog vozila trče telohranitelji.