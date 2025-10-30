Slušaj vest

Francuska policija uhapsila je još pet osoba, uključujući glavnog osumnjičenog, zbog krađe nakita iz muzeja Luvr koja se dogodila ovog meseca, saopštila je pariska tužiteljka.

Jedan državljanin BiH i više državljana zemalja Zapadnog Balkana osumnjičeni su za učešće u pljački muzeja Luvr.

Za sada njihov identitet nije poznat, ali je, prema saznanjima Istrage, osumnjičeni državljanin BiH poreklom iz istočne Hercegovine. Iako nema zvanične potvrde, informacije prenosi portal Avaz.ba koji se poziva na portal Istraga.ba.

Foto: Shutterstock, STEPHANE DE SAKUTIN / AFP / Profimedia, JEANNE ACCORSINI / Sipa Press / Profimedia

Nova hapšenja usledila su nakon što su tokom vikenda privedena dvojica muškaraca osumnjičenih da su kroz prozor na spratu ušli u muzej i ukrali dragocene predmete. Tužiteljka je navela da su obojica tokom ispitivanja "delimično priznala" svoje učešće u pljački.

Prema njenim rečima, DNK dokazi povezuju glavnog osumnjičenog sa krađom, što sugeriše da je bio deo četvoročlane grupe koja je 19. oktobra izvela drsku pljačku.

– Što se tiče ostalih osoba koje se nalaze u policijskom pritvoru, reč je o ljudima koji bi nam mogli dati informacije o toku događaja – rekla je Bekua, dodavši da je "preuranjeno" iznositi dodatne detalje o osumnjičenima.

Pet hapšenja obavljeno je u sredu u Parizu i okolini.

1/8 Vidi galeriju Lopovi su iz čuvenog francuskog muzeja Luvr u Parizu ukrali nakit vredan milione evra. Ukradeno je osam predmeta, uključujući dijademe, ogrlice, minđuše i broševe. Foto: Kurir/A.S., STEPHANE DE SAKUTIN / AFP / Profimedia

Nakit još uvek nije pronađen

Jedan od optuženih je 34-godišnji državljanin Alžira koji živi u Francuskoj od 2010. godine, navela je tužiteljka. On je uhapšen na aerodromu Šarl de Gol, neposredno pre nego što je trebalo da poleti za Alžir.

Živeo je u severnom predgrađu Pariza, u Oberviljeu, a njegov DNK pronađen je na jednom od skutera kojima su pljačkaši pobegli sa mesta zločina.

Drugi osumnjičeni, star 39 godina, uhapšen je u svom domu u Oberviljeu. Policiji je bio poznat po više krađa, a njegov DNK pronađen je na jednoj od staklenih vitrina u kojima je nakit bio izložen, kao i na predmetima koje su pljačkaši ostavili za sobom.

Bekua je ranije izjavila da ne isključuje mogućnost da je u krađu bila uključena veća kriminalna grupa, uključujući osobu koja je mogla naručiti krađu i biti njen glavni organizator.

1/11 Vidi galeriju Muzej Luvr je jedan od najvećih i najposećenijih muzeja na svetu, poznat po ogromnoj zbirci umetničkih dela, ako biste se zadržavali po 30 sekundi po delu, trebalo bi vam 100 dana da ga obiđete. Foto: Kurir/A.S.

Desetine detektiva tragaju za četvoricom pljačkaša koji su pomoću kamiona sa dizalicom i alatom za sečenje provalili u galeriju na prvom spratu muzeja i pobegli sa osam komada dragocenog nakita.

Pljačka Luvra, jednog od najpoznatijih muzeja na svetu, otkrila je ozbiljne bezbednosne propuste. Incident se dogodio 19. oktobra, kada su četiri muškarca sa kapuljačama upala u muzej i ukrali devet predmeta iz kolekcije kraljevske porodice.

Iako su osumnjičeni uhapšeni, nakit još uvek nije pronađen, što dodatno komplikuje istragu. Pariska tužiteljka izjavila je da su "dvojica muškaraca delimično priznala svoju umešanost u pljačku, i da se nada da će nakit biti pronađen".