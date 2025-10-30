Slušaj vest

Fotograf Bruno Itan, koji je bio svedok posledica masovne policijske operacije u Rio de Žaneiru, rekao je za BBC kako su stanovnici donosili unakažena tela ubijenih posle sukoba.

Među njima su bila i tela policajaca. Jedan je, rekao je, bio obezglavljen, a drugi "potpuno unakažen". Mnogi su imali ubodne rane. Najmanje 132 ljudi je poginulo. To je najsmrtonosnija policijska operacija u istoriji grada.

Pristup novinarima blokiran

Itan je rekao da su ga o operaciji rano ujutru obavestili stanovnici naselja Alemao, koji su mu rekli da čuju pucnjavu. Uputio se ka bolnici Getulio Vargas, gde su počela da pristižu tela.

On kaže da je policija blokirala novinarima pristup naselju Penha, gde se operacija odvijala. "Policija je postavila blokadu i rekla: 'Štampa ne može dalje od ovoga'", seća se. Ali Itan, koji je odrastao u tom delu grada, uspeo je da uđe u ograđeni prostor i ostao tamo do jutra.

"Brutalnost svega toga me je jako pogodila – tuga porodica, majke koje padaju u nesvest, trudnice koje plaču, besni očevi", rekao je fotograf.

Policajce napali dronovi sa eksplozivom

Guverner države Rio de Žaneiro Klaudio Kastro rekao je da je cilj operacije, u kojoj je učestvovalo oko 2.500 pripadnika snaga bezbednosti, bio sprečavanje kriminalne organizacije Comando Vermelho (Crvena komanda) da proširi svoju teritoriju.

Prema istraživačima, Comando Vermelho je jedina kriminalna grupa koja je uspela da proširi svoju teritoriju u državi Rio de Žaneiro poslednjih godina. Smatra se jednom od dve najveće kriminalne organizacije u Brazilu. Postoji više od 50 godina.

Brazilski novinar Rafael Soares, koji godinama prati kriminal u Riju, opisao je Komando Vermeljo kao grupu koja "funkcioniše poput franšize", u kojoj lokalni kriminalni lideri postaju "poslovni partneri" veće mreže. Grupa je prvenstveno uključena u trgovinu drogom, ali i u šverc oružja, zlata, goriva, alkohola i duvana.

Tokom racije, policija je, prema sopstvenim navodima, napadnuta i dronovima napunjenim eksplozivom.

Guverner: Hteli smo da ih uhapsimo žive

Guverner Kastro je nazvao članove Komando Vermelja "narkoteroristima", a četvoricu mrtvih policajaca "herojima". Međutim, broj poginulih izazvao je talas kritika, a Kancelarija visokog komesara Ujedinjenih nacija za ljudska prava saopštila je da je "zapanjena".

Na jučerašnjoj konferenciji za novinare, Kastro je branio policiju. "Nije nam bila namera da bilo koga ubijemo. Želeli smo da ih sve uhapsimo žive", rekao je, dodajući da je do eskalacije došlo zato što su osumnjičeni pružali otpor.

Guverner je takođe tvrdio da su sa tela koja su lokalni stanovnici izložili na trgu skinute kamuflažne uniforme kako bi se odgovornost prebacila na policiju. Felipe Kuri iz civilne policije Rija dao je sličnu izjavu, rekavši da su "maskirna odeća, prsluci i oružje" uklonjeni sa tela, i prikazao je video na kojem čovek skida uniformu sa leša.

Sudija Vrhovnog suda Aleksandar de Moraes pozvao je guvernera Kastra na saslušanje u ponedeljak, gde će morati da "detaljno objasni" postupke policije.