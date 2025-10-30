Slušaj vest

Ubica devetogodišnje devojčice identifikovan je više od 60 godina nakon što je silovana i ubijena u crkvi u Pensilvaniji, saopštile su vlasti.

Dana 22. oktobra 1962. godine, Kerol En Doerti je bila na putu ka biblioteci kada je silovana i zadavljena u rimokatoličkoj crkvi Svetog Marka u Bristolu, saopštila je kancelarija okružnog tužioca okruga Baks.

- Verujemo da je ovo možda jedino silovanje i ubistvo male devojčice u crkvi u Sjedinjenim Državama - rekla je okružna tužilac okruga Baks Dženifer Šorn na konferenciji za novinare.

Istraga velike porote sada je identifikovala ubicu Kerol En kao Vilijama Šredera, koga je Šorn opisala kao "apsolutnog predatora".

Iako je Šreder umro 2002. godine, on je sada "definitivno povezan" sa ubistvom "kroz kombinaciju decenijama starih dokaza i nedavnih istražnih dešavanja", objavila je kancelarija okružnog tužioca u saopštenju u sredu.

Vilijam Šreder Foto: Bucks County District Attorney's office

Rekonstrukcija događaja — odranije poznat kao predator

Godine 1962, svedok je prijavio da je video Šredera — koji je živeo blizu crkve — ispred crkve u vreme ubistva, a policija ga je prvobitno ispitivala, saopštila je kancelarija tužioca. Šreder je pao na poligrafskom testu i istražitelji su utvrdili da je lagao o svom alibiju. Nakon što je Šreder shvatio da je osumnjičeni, napustio je Pensilvaniju i preselio se na jug, rekao je Šorn.

- Šrederov život je obeležen obrascem nasilja i seksualnog nasilja, posebno nad mladim, prepubertetskim i adolescentnim devojkama - navodi se u saopštenju kancelarije tužioca. Istražitelji su utvrdili da je "seksualno zlostavljao skoro svako žensko dete sa kojim je živeo ili kome je imao pristup".

Stidna dlaka prikupljena od Šredera na početku istrage testirana je 1990-ih i pokazala je "značajne sličnosti "sa dlakama pronađenim u ruci Kerol En, rekli su zvaničnici. Tokom decenija duge istrage testirano je 141 uzorak stidne dlake i "sve ostale osobe su eliminisane", dodali su zvaničnici.

Odao ga rođak

Proboj u slučaju dogodio se prošle godine kada su istražitelji ispitali Šrederovog pastorka, koji je rekao da mu je Šreder "u dva odvojena navrata priznao da je ubio devojčicu u crkvi u Pensilvaniji", saopštila je kancelarija tužioca. Šreder je navodno rekao svom pastorku da je namamio Kerol En unutra, silovao je i "morao je da ubije devojčicu u Bristolu da bi je sprečio da priča", saopštila je kancelarija tužioca.

Ubistvo Kerol En "zauvek je promenilo život moje porodice", rekla je njena sestra, Kej Doerti, na konferenciji za novinare u sredu.

- Naša porodica je živela bez odgovora i neizvesnost oko Keroline smrti postala je deo onoga ko smo bili.Moji roditelji su preminuli, a da na ovoj zemlji nisu saznali ko je ubio njihovu ćerku... Posle toliko decenija neznanja, ovo otkriće konačno donosi završetak i istinu rani koja nikada nije zacelila - rekla je kroz suze.