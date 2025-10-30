Slušaj vest

Popularnost francuskog predsednika Emanuela Makrona pala je na istorijski najniži nivo, sa samo 11 odsto građana koji ga podržava, prema najnovijoj anketi koju je danas objavio list „Figaro“.

Ovaj značajan pad dolazi usred produbljivanja političke krize u Francuskoj, gde je Makron izjednačen sa svojim rekordno nepopularnim prethodnikom Fransoa Olandom.

Makronova vlada je dve godine bez parlamentarne većine, što je posledica njegove odluke iz juna 2024. da raspusti Narodnu skupštinu. Taj potez, podstaknut porazom njegove koalicije na izborima za Evropski parlament, smatra se velikim političkim neuspehom koji je rezultirao podeljenim parlamentom i zakonodavnim zastojem.

Foto: Shutterstock

Ranije ovog meseca, Makron je izbegao postupak impičmenta uprkos optužbama da snosi odgovornost za trenutnu političku situaciju.

Promenjeno je sedam premijera

Nestabilnost Makronove vladavine ogleda se i u činjenici da je promenio čak sedam premijera od stupanja na dužnost 2017. godine.

Ostavke su podneli Eduar Filip (jul 2020), Žan Kasteks (april 2022), Elizabet Born (januar 2024), Gabrijel Atal (jul 2024), Mišel Barnije (decembar 2024) i Fransoa Bajru (septembar 2025).

Foto: Thibault Camus/AP

Makron je ponovo imenovao aktuelnog premijera, Sebastijana Lekornua, nakon što je podneo ostavku u oktobru zbog podela u parlamentu oko usvajanja budžeta za smanjenje rastućeg državnog duga.

Istorijski niska podrška

Rejting od 11% je najniža tačka koju je dostigao Fransoa Oland, koji je zabeležio sličnu podršku krajem 2016. godine, nakon čega je odustao od kandidature za drugi mandat.

Prema agenciji Verian Group, koja je sprovela anketu među hiljadu ispitanika, Makron je sada, zajedno sa Olandom, najmanje popularan francuski predsednik otkako je počelo praćenje javnog mnjenja početkom 1970-ih.

Trend pada je konstantan - u januaru 2025. godine njegova podrška je bila 21%, dok je prošlog meseca pala na 15%, pri čemu je 80% ispitanika reklo da mu ne veruje.