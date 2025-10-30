Slušaj vest

Guvernerka američke savezne države Njujork, Demokrata Kejti Hokul, proglasila je danas vanredno stanje u toj državi zbog preteće nestašice saveznih sredstava za program pomoći u hrani SNAP (bonovi za hranu) i najavila usmeravanje 65 miliona dolara federalnih sredstava za hitnu pomoć.

- Administracija američkog predsednika Donalda Trampa ukida pomoć u hrani za tri miliona Njujorčana, što izaziva neviđenu javnozdravstvenu krizu i ugrožava naše prodavce, markete i poljoprivrednike. Za razliku od Republikanca u Vašingtonu, neću sedeti skrštenih ruku dok porodice pokušavaju da obezbede hranu - navela je Hokul u svom saopštenju na internet stranici savezne države.

Guvernerka je odluku saopštila iz prehrambenog centra u Harlemu, naglasivši da Njujork ne može da bude pasivni posmatrač pred pretnjom da federalne SNAP naknade nestanu tokom predstojećeg vikenda zbog mogućeg zastoja rada savezne vlade.

Od osnivanja programa, SNAP naknade finansira savezna vlada, a Njujork mesečno upravlja sa oko 650 miliona dolara za skoro tri miliona korisnika.

Današnje saopštenje guvernerke usledilo je nakon što je Njujork, zajedno s 24 druge savezne države, tužio administraciju Trampa zahtevajući oslobađanje hitnih SNAP sredstava.