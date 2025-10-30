Slušaj vest

Dve osobe su poginule u ruskom napadu na elektranu u Ukrajini, saopštio je predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski u svom večernjem video obraćanju u četvrtak.

Termoelektrana u Slavjansku, najvećem gradu u Donjeckoj oblasti, koji je i dalje pod kontrolom Kijeva, pogođena je. Napad se dogodio nakon jedne od najtežih noći rata u Ukrajini, sa brojnim napadima na energetske objekte.

„Pre samo nekoliko sati dogodio se napad na termoelektranu Slavjansk – napad ruskim bombama. Nažalost, dve osobe su poginule. Moje saučešće. Ima povređenih. Ovo je čisti teror. Normalni ljudi se ne bore ovako i svet mora na odgovarajući način da odgovori na takvo rusko ratovanje“, rekao je Zelenski.

„Strože sankcije bi bile mera da se Rusija primora da prekine rat“

Kao primer reakcije naveo je nedavno uvedene sankcije ruskim naftnim kompanijama, rekavši da su one imale jasan efekat. „Izvoz nafte je osnova ruske arogancije i ako sankcije ostanu ili se pooštre, Rusija će pretrpeti značajne gubitke“, uveren je ukrajinski lider.

Prema njegovoj proceni, Moskva bi sledeće godine mogla da izgubi oko 50 milijardi dolara. „Strože sankcije bi bile snažna mera da se Rusija primora da prekine rat“, napomenuo je.

Takođe je potvrdio da je Ukrajina postigla sporazume sa Norveškom o energetici. „To uključuje podršku za našu kupovinu gasa. Imamo sporazume sa Nemačkom, Italijom i Holandijom i sa njima radimo na opremi za proizvodnju električne energije“, objasnio je.