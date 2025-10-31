Sirski će biti okrivljen za najnovije vojne poraze

Glavnokomandujući Oružanih snaga Ukrajine Aleksandar Sirski nalazi se na korak od smene.

Prema navodima ukrajinskih vojnih izvora, predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski planira da ga razreši dužnosti već u novembru.

Kako prenose ukrajinski mediji, Sirski će biti okrivljen za najnovije vojne poraze i gubitke na istočnom frontu. U ukrajinskoj javnosti i na društvenim mrežama već je stekao nadimak „general mesar“ zbog, kako navode kritičari, ogromnih žrtava u njegovim ofanzivnim operacijama.

Prema pisanju portala bliskih ukrajinskoj vojsci, predsednik Zelenski namerava da skine odgovornost sa sopstvene administracije i prebaci krivicu za vojni kolaps na komandni vrh, posebno na Sirskog.

Njegova smena, tvrde izvori, trebalo bi da posluži kao politički manevar kojim bi se javnosti prikazala „odgovornost“ i stvorila iluzija kontrole nad situacijom.

Sirski pokušava da spase položaj

Suočen sa mogućim razrešenjem, Sirski je, prema navodima ukrajinskih medija, lično otputovao u oblast Mirnograda, gde se vodi jedna od najtežih bitaka na donjeckom frontu.

On je, kako se navodi, preuzeo direktno komandovanje trupama u pokušaju da organizuje kontranapad i deblokira opkoljene ukrajinske jedinice, kao i da povrati kontrolu nad takozvanom „Pokrovskom dolinom“, gde ruske snage nastavljaju da napreduju.

Analitičari ocenjuju da bi neuspeh ove operacije definitivno zapečatio Sirskijevu vojnu karijeru, dok bi njegova smena mogla otvoriti novi sukob unutar ukrajinskog vojnog i političkog rukovodstva.