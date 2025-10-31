Slušaj vest

Pakistan i Avganistan saglasili su se o nastavku prekida vatre nakon pregovora održanih u Istanbulu uz posredovanje Turske i Katara, navodi se u zajedničkom saopštenju koje je danas objavilo tursko Ministarstvo spoljnih poslova.

"Sve strane su se složile da uspostave mehanizam za praćenje i verifikaciju koji će osigurati održavanje mira i nametanje kazni strani koja prekrši sporazum", navodi se u saopštenju nakon razgovora održanih između 25. i 30. oktobra, preneo je Rojters.

Avganistan i Pakistan su se složili da nastave mirovne pregovore u Istanbulu 6. novembra i da do tada održe prekid vatre, saopštilo je tursko ministarstvo spoljnih poslova, navodi TRT World.

Foto: Arshad Butt/AP

"Sve strane su se složile da nastave prekid vatre. Modaliteti njegove primene biće ispitani i odlučeni na sastanku na visokom nivou u Istanbulu 6. novembra 2025. godine", istaklo je tursko ministarstvo.

Istovremeno, Al Džazira navodi da je portparol vlade Avganstana ocenio da su pregovori "protekli u pozitivnoj atmosferi".

Sukobi su izbili nakon pakistanskih vazdušnih napada na Kabul početkom meseca, na šta je Avganistan odgovorio napadima na pakistanske vojne položaje duž granice dugačke oko 2.600 kilometara. Pakistanska vojska je prošle nedelje saopštila da je u sukobima u pograničnom području poginulo pet vojnika i 25 pripadnika pakistanskog talibanskog pokreta.