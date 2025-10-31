Slušaj vest

Energetska postrojenja u ruskim oblastima Orjol, Vladimir i Jaroslav napadnuta su tokom noći između 30. i 31. oktobra, prema navodima ruskih zvaničnika i Telegram kanala.

Meta napada: termoelektrane, trafostanice i rafinerija

Napadi su, prema izveštajima, bili usmereni na: Orjolsku termoelektranu - najveći izvor proizvodnje električne i toplotne energije u regionu, Elektroenergetsku trafostanicu u Vladimiru - ključni energetski čvor Rusije, naftnu rafineriju Novo-Jaroslavski – najveću rafineriju na severu Rusije.

Eksplozije u Orjolu i oštećenja na termoelektrani

Stanovnici grada Orjola prijavili su eksplozije tokom noći, javio je opozicioni kanal Astra. Na snimcima s nadzornih kamera vidi se veliki plamen i detonacija.

Guverner Orjolske oblasti, Andreј Kličkov, izjavio je da je termoelektrana pogođena "ostacima oborenih dronova", što je izazvalo "oštećenja na opremi za napajanje". Naveo je da nema požara ni žrtava i da su službe hitne pomoći na terenu.

Kličkov je dodao da su popravke u toku i da je "napajanje gotovo potpuno obnovljeno". Pre napada, on je upozorio stanovnike na moguću raketnu pretnju. Ipak, prema navodima lokalnog stanovništva, napad "nije zvučao kao da su u pitanju dronovi".

Astra je analizom snimaka utvrdila dva direktna pogotka na postrojenje, nakon kojih je došlo do nestanka struje u gradu. Orjolska termoelektrana ima kapacitet od najmanje 330 megavata (MW) i u vlasništvu je kompanije RIR Energo, koja posluje u okviru državnog energetskog giganta Rosatom.

Eksplozije u Vladimiru i Jaroslavu

Više eksplozija prijavljeno je i u gradovima Vladimir i Jaroslav, navode ruski Telegram kanali. Meštani tvrde da je u oba grada bila aktivna protivvazdušna odbrana.

Prema analizi otvorenih izvora koju je objavila Astra, u Vladimiru je pogođena elektroenergetska trafostanica "Vladimir", jedan od glavnih energetskih objekata regiona, kapaciteta oko 4.010 MVA. Na snimcima se vide plameni stubovi koji se uzdižu iznad postrojenja.

Guverner oblasti, Aleksandar Avdejev, potvrdio je napad na "infrastrukturu u blizini Vladimira", ali nije naveo konkretno trafostanicu.

- Neprijatelj je izveo napad na infrastrukturu blizu grada Vladimira. Svi sistemi trenutno funkcionišu normalno, a stručnjaci rade na terenu - izjavio je Avdejev.

Napad u blizini rafinerije u Jaroslavu

U Jaroslavu su eksplozije zabeležene u blizini Novo-Jaroslavske naftne rafinerije, pete po veličini u Rusiji, koja godišnje preradi oko 15 miliona tona sirove nafte.

Ruski udari na ukrajinsku energetsku mrežu

Navodni napadi na ruska postrojenja usledili su dan nakon što su ruske snage izvele masovni raketni i napad dronovima na ukrajinsku energetsku infrastrukturu tokom noći 30. oktobra.

Prema podacima kompanije DTEK, najveće privatne energetske firme u Ukrajini, Rusija je pogodila više termoelektrana širom zemlje.