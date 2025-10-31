Slušaj vest

Prva faza 32. Sastanka ekonomskih lidera Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje (APEK) održana je u Gjeongjuu, u Južnoj Koreji. Predsednik Kine, Si Đinping, obratio se na sastanku pod naslovom "Izgradnja inkluzivne i otvorene azijsko-pacifičke ekonomije".

Si Đinping je tom prilikom istakao da je APEK, u više od 30 godina od svog osnivanja, doprineo tome da azijsko-pacifički region prednjači u globalnom otvaranju i razvoju, čineći ga najdinamičnijim regionom u svetskoj ekonomiji.

U ovom trenutku, svetske promene, neviđene u sto godina, se ubrzavaju, a razvoj azijsko-pacifičkog regiona suočava se sa nestabilnim i neizvesnim faktorima. "Što su veći vetar i talasi, to mi, koji se nalazimo u istom čamcu, više moramo da se međusobno pomažemo," dodao je Si. Sve strane treba da se pridržavaju prvobitnih namera APEK-a – da promovišu ekonomski rast i dobrobit ljudi, dele mogućnosti i ostvaruju zajednički uspeh u otvorenom razvoju, unapređuju inkluzivnu ekonomsku globalizaciju i grade azijsko-pacifičku zajednicu.

S tim u vezi, izneo je pet predloga:

1. Zajednička zaštita multilateralnog trgovinskog sistema. Treba da praktikujemo istinski multilateralizam, poboljšamo autoritet i efikasnost multilateralnog trgovinskog sistema sa Svetskom trgovinskom organizacijom (STO) u njegovoj srži, učinimo da međunarodna ekonomska i trgovinska pravila idu u korak sa vremenom i bolje zaštitimo legitimna prava i interese zemalja u razvoju.

2. Zajedničko stvaranje otvorenog regionalnog ekonomskog okruženja.
Nastavićemo da promovišemo liberalizaciju i olakšice trgovine i investicija, produbljujemo saradnju u finansijskoj oblasti, stalno promovišemo proces regionalne ekonomske integracije, unapređujemo međusobno povezivanje i integraciju, i akumuliramo snagu za izgradnju azijsko-pacifičke zone slobodne trgovine.

3. Zajedničko održavanje stabilnosti i prohodnosti industrijskog lanca i lanca snabdevanja.
Treba da se pridržavamo principa "držanja za ruke" umesto "otpuštanja" i "produžavanja lanca" umesto "razbijanja lanca", da aktivno tražimo više podudarnosti interesa i podržavamo otvoreni razvoj lanca snabdevanja. Nastavićemo da radimo na finom i tvrdom povezivanju, mekom povezivanju i povezivanju među srcima, i da dalje učvršćujemo temelje za otvoreni razvoj azijsko-pacifičkog regiona.

4. Zajedničko promovisanje digitalizacije i zeleni razvoj trgovine.
Učinićemo da digitalna tehnologija igra punu ulogu u unapređenju prekogranične trgovine, razbićemo različite zelene barijere i proširićemo saradnju u zelenim industrijama, čistim izvorima energije i zelenom rudarstvu.

5. Zajedničko unapređenje inkluzivnog razvoja.
Moramo da insistiramo na konceptu razvoja fokusiranom na ljude, energično radimo na rešavanju problema neuravnoteženog razvoja i učinimo ekonomsku globalizaciju inkluzivnijom i održivijom, kako bi ona bolje koristila svim ljudima u regionu. Kina će sarađivati sa svim stranama na unapređenju visokokvalitetne zajedničke izgradnje "Pojasa i puta" i zalagati se za zajednički razvoj i zajednički prosperitet sa drugim zemljama.

Si je između ostalog naglasio da se Kina uvek pridržava osnovne nacionalne politike otvaranja prema svetu i unapređuje izgradnju otvorene svetske ekonomije praktičnim akcijama. Na četvrtoj plenarnoj sednici 20. Centralnog komiteta Komunističke partije Kine usvojene su preporuke o formulisanju "15. petogodišnjeg plana". Kina će iskoristiti tu priliku da dodatno produbi reforme u svakom pogledu, nepokolebljivo proširi otvaranje na visokom nivou i nastavi da pruža nove mogućnosti Aziji i Pacifiku i svetu kroz proces svoje modernizacije.

Sastankom, čija je tema bila "Izgradnja održivog sutra", predsedavao je južnokorejski predsednik Li Dže Mjung.

