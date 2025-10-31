Slušaj vest

Rusijaje 30. oktobra izvela napade vođenim bombama i dronovima na više ukrajinskih gradova i regiona, a sirene za vazdušnu opasnost i eksplozije mogle su se čuti širom zemlje. U Sumskoj oblasti je bilo i žrtava.

Napad na Sumsku oblast - ranjeni civili, među njima dete i starija žena



Prema navodima ukrajinskih vlasti, četiri osobe su povređeneu gradu Sumijunakon što je Rusija za manje od jednog sata lansirala deset dronova. Napadi su pogodili civilnu infrastrukturu, uključujući stambene zgrade.

Guverner Oleh Hrihorov izjavio je da su među povređenima mala devojčica i starija žena.

Napad vođenim bombama u Zaporožju



Grad Zaporožje i njegova šira oblast našli su se na udaru ruskih vođenih bombi KAB, prema izveštajima više izvora.

Guverner Ivan Fedorov upozorio je stanovnike da postoji "stalna pretnja KAB bombama u Zaporoškoj oblasti i gradu Zaporožju".

KAB (ruski: Korrektiruyemaya Aviabomba) su ruske vođene avionske bombe dugog dometa, opremljene krilima i sistemima za precizno navođenje.

Rusija je nedavno unapredila ovaj tip oružja, koji sada može da pogodi mete udaljene do 200 kilometara, što omogućava napade daleko iza linije fronta.

Eksplozije u Dnjepru i upozorenja na balističke rakete



Eksplozije su zabeležene i u gradu Dnjeprunakon što je ukrajinsko vazduhoplovstvo objavilo da je vođena bomba lansirana ka gradu.

Vojne vlasti takođe su upozorile na pretnju od balističkih raketa u jugoistočnoj Ukrajini.

Napadi dronovima na jug zemlje - Nikolajev i Odesa na udaru



Dronovi su pogodili i lučki grad Mikolajev (Nikolajev), dok su drugi leteli prema Odesi, navodi ukrajinska vojska.