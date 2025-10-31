Slušaj vest

Obilne kiše pogodile su Njujorkusmrtivši dve osobe, rekao je gradonačelnik Erik Adams, dok su propratne oluje poremetile letove, a meteorološke službe upozorile na poplave u nekim područjima.

1/7 Vidi galeriju Oluja pogodila Njujork. Ulice grada su poplaveljene. Dvoje ljudi je nastradalo, a izdata su i upozorenja za pojedine delove grada. rasporedi letova na tri velika aerodroma su poremećeni. Foto: screenshot X/ABC

Mediji su izvestili o poplavama i šteti, dok su zvaničnici gradskihaerodroma Džon Ficdžerald Kenedi, La Gvardija i Njuark rekli da su rasporedi letova poremećeni.

- Ova oluja oborila je rekorde padavina za 30. oktobar - rekao je Adams na "Iksu", dodajući da je veća količina kiše koja je predviđena za nekoliko sati pala za 10 minuta.

Rekordne količine padavina



Meteorološke službe izvestile su o rekordnih 4,7 centimetara kiše u Central Parku, dok je na aerodromu La Gvardija palo 5,31 centimetar, a na međunarodnom aerodromu Njuark Liberti u Nju Džerziju 5,05 centimetara.