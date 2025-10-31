Slušaj vest

Ukrajinske snage spasile su dvogrbu kamilu koju jeruska vojska koristila tokom ofanzive u istočnoj Ukrajini. Prema izveštajima, vojnici su na životinju naišli nakon što su jurišali na ruski položaj, gde su je pronašli kako sama luta.

Snimak koji se proširio društvenim mrežama prikazuje kamilu kako sledi beli kamionet dok ukrajinski vojnici rade na oštećenom oklopnom transporteru, piše britanski Telegraf.

Mongolske kamile potiču iz centralne Azije i prilagođene su preživljavanju u teškim uslovimaq i nošenju teških tereta. Ovo nije prvi put da je kamila viđena na ukrajinskom frontu, još u februaru fotografisan je ruski vojnik kako jaše jednu.

Osim kamila, ruski vojnici u svojim napadima koriste i konje i magarce. Takvu je praksu opravdao i Viktor Sobolev, član Odbora za odbranu ruske Dume.

- Ako se neke metode poput magaraca, konja i slično koriste na prvoj liniji, to je potpuno normalno - izjavio je.

Tokom leta, komandant jurišne jedinice "Oluja" ruske 9. brigade, koja deluje u ključnoj regiji Donjeck, započeo je s obukom jurišnih timova na konjima.

Prednosti koje donose konji



Snimci objavljeni na Telegramu prikazuju ruske vojnike kako na konjima galopiraju preko otvorenog polja, ponekad i po dvojica na jednoj životinji. Dok se jedan vojnik koncentriše na jahanje, drugi se priprema za napad, a prate ih dronovi koji nadleću područje.

Bloger blizak Kremlju na svom je Telegram kanalu WarGonzo objasnio navodne prednosti korišćenja konja.

- Konji dobro vide noću, ne traže puteve za ubrzanje u završnom prilazu i njihovi instinkti mogu im, navodno, pomoći da izbegnu mine - napisao je.

- Siguran sam da ćemo uskoro svedočiti istorijskom povratku ruske konjice u redove. Poželimo sreću Kanu i njegovoj modernoj "hordi" - uz očekivanje epskih snimaka s fronta - dodao je.

Telegraf piše se je Moskva bila prisiljena da se okrene staromodnim rešenjima jer se njeno napredovanje u Ukrajini usporilo od avgusta.