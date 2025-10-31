Slušaj vest

Danijel Voterman, rodom iz Njujorka, čim se osvestio otkrio je da je Leja Mambi, njegova devojka, sa osmehom rekla: "Nije me briga šta će se desiti. Dobićeš ono što zaslužuješ", dok su se njih dvoje posvađali tokom vožnje međudržavnim putem 95 u okrugu Flagler na Floridi.

Dok je Mambijeva (24) bila za volanom, a Voterman (22) na suvozačevom sedištu, automobil se zabio u drvo, zbog čega je mladić zadobio teške povrede i ostao je u komi.

Danijel Voterman u bolnici Foto: Facebook/Tiffany Waterman

Ipak, dovoljno se oporavio da razgovara sa istražiteljima, što je dovelo do sumnje da je njegova devojka izazvala sudar.

Rekao je vlastima da su njih dvoje počeli da se svađaju nakon što je Mambi saznala da je trudna, i nakon što se on dopisivao sa prijateljicom iz Njujorka, navodi se u tužbi.

Njegova majka, Heder Voterman, rekla je da je on samo slao SMS prijateljici koja je navijala za Filadelfija Iglse, dok je njen sin navijao za Kanzas Siti Čifse. Dva tima su se suočila u finalu NFL, popularnom Superboulu.

To dopisivanje je izazvalo ljubomoru kod njegove devojke, koja je dodala gas i zabila se automobilom u drvo.

Danijel Voterman pre saobraćajne nesreće Foto: Facebook/Tiffany Waterman

Mambi, koja je takođe teško povređena, ali je preživela, tvrdila je da ne zna šta je dovelo do nesreće. Njeno nerođeno dete je takođe preživelo i Mambi se od tada porodila.

Voterman se dovoljno oporavio da je prebačen iz Floride u Univerzitetsku bolnicu u Sirakuzi radi nastavka oporavka u julu, ali je umro od upale pluća 8. oktobra.

- Nikada nije odustao - rekla je Heder Voterman za taj medij. "Celo ovo vreme, bukvalno nikada nije odustao."

Mambi je prvobitno optužena za nepažljivu vožnju kojom je nanela teške telesne povrede, pre nego što je optužena za ubistvo u saobraćaju nakon Votermanove smrti, objavio je časopis Pipl.

Leja Mambi nakon hapšenja Foto: Flagler County Sheriff's Office

Votermanova porodica je sada fokusirana na borbu za starateljstvo nad njegovim detetom. Heder Voterman se zaklela da će voditi pravnu bitku kako bi dokazala da je Voterman otac i da će dovesti dete u Njujork.

- Učinićemo sve što možemo da dovedemo dete kod nas - rekla je ona. "Želeo je da ona odrasta u Njujorku sa svojom porodicom."