HRVAT UBIJEN U IRSKOJ! Osuđena dvojica muškaraca - udarali ga nogama u glavu, gazili, brutalno ga isprebijali nasmrt! (FOTO)
Dvojica muškaraca proglašena su krivima za ubistvo Hrvata Josipa Štroka na ulici u Dablinu prošle godine.
U Glavnom krivičnom sudu, 44-godišnji Mark Li, bez stalnog prebivališta, i 19-godišnji Entoni Delape, iz Melrouz avenije u Klondalkinu, proglašeni su krivima.
Konor Raferti iz Kaslgrindž Klouza u Klondalkinu izjasnio se da nije kriv za ubistvo Štroka. Porota je donela oslobađajuću presudu u vezi s optužbom za ubistvo protiv njega.
Sva trojica su se već izjasnila krivima za napad kojim su na istoj lokaciji naneli povrede Štrokovom prijatelju.
Incident se dogodio 30. marta 2024. godine, a Štrok je preminuo četiri dana kasnije, 3. aprila 2024. godine od povreda tupim predmetom koje je zadobio u napadu.
Tužilaštvo je izjavilona sudu da je Štrok više puta udaran nogama u glavu, šakama, gažen i pretučen. Lija i Delapea je porota osudila nakon više od šest sati većanja. Pritvoreni su do izricanja presude 17. novembra, javlja RTE.
(Kurir.rs/Večernji.hr/RTE/Preneo: V.M.)