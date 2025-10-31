Slušaj vest

Dvojica muškaraca proglašena su krivima za ubistvo Hrvata Josipa Štroka na ulici u Dablinu prošle godine.

U Glavnom krivičnom sudu, 44-godišnji Mark Li, bez stalnog prebivališta, i 19-godišnji Entoni Delape, iz Melrouz avenije u Klondalkinu, proglašeni su krivima.

Konor Raferti iz Kaslgrindž Klouza u Klondalkinu izjasnio se da nije kriv za ubistvo Štroka. Porota je donela oslobađajuću presudu u vezi s optužbom za ubistvo protiv njega.

Sva trojica su se već izjasnila krivima za napad kojim su na istoj lokaciji naneli povrede Štrokovom prijatelju.

Incident se dogodio 30. marta 2024. godine, a Štrok je preminuo četiri dana kasnije, 3. aprila 2024. godine od povreda tupim predmetom koje je zadobio u napadu.