Premijer Mađarske, Viktor Orban, dao je intervju u petak ujutru za emisiju "Dobro jutro, Mađarska!" na radiju Košut.

Tokom razgovora dotaknute su teme kao što su rat u Ukrajini, bezbednosna situacija u Evropi, predstojeći sastanak sa Donaldom Trampom i plate.

Evropska bezbednost i rizik od rata

Orbana su prvo pitali za aktuelne zabrinjavajuće vesti o bezbednosti u Evropi, od izjava belgijskog ministra odbrane o Moskvi, preko nuklearnog oružja, do vojne obaveze.

- Nova oružja u rukama velikih sila postaju sve efikasnija. Evropa se nalazi na početku spirale trke u naoružanju - rekao je Orban.

Prema njegovim rečima, istorija može pomoći da se predvidi smer događaja, a dve analogije su relevantne - Prvi i Drugi svetski rat, rekao je Orban.

On smatra da je sada više aktuelna atmosfera iz Prvog svetskog rata - niko nije želeo veliki rat, a ipak je izbio. Naglasio je da potezi evropskih lidera, uključujući slanje sve više novca i oružja Ukrajini, mogu voditi ka novom ratu.

- Ako stavite pištolj na sto, pre ili kasnije će opaliti. Evropa sada posrće prema situaciji koja predstavlja sve neposredniju ratnu opasnost - rekao je mađarski premijer.

On smatra da Mađarska mora čvrsto da stane na stranu mira, jer je u pitanju ključna uloga vlade koja se zalaže za mir.

Rat u Ukrajini i evropska politika

- Evropljani se pripremaju da vode rat protiv Rusije, ali kao "veliki igrači" njihovu sudbinu ne možemo promeniti. Pre godinu dana, situacija je bila još gora, jer su i evropska, ukrajinska i američka strana želele nastavak rata - istakao je Orban.

Prema njegovom mišljenju, niko ne može vojno pobediti u ovom ratu, što će dovesti do "zamrznutog konflikta" sa stalnim sukobima i gubicima života. Dodao je da nema saglasnosti između SAD i Evrope o načinu postizanja mira.

- Ko podržava Ukrajinu, danas podržava rat - rekao je Orban.

Takođe je naglasio da oni koji podržavaju rat moraju biti spremni na povećanje poreza, jer Evropa neće imati druge izvore finansiranja za Ukrajinu.

Sastanak sa Trampom

- Uskoro ćemo napraviti jedan mađarski dan u Vašingtonu. Očekuje se sastanak sa ekonomskim liderima, ministrima i ključnim državnim institucijama, gde će se dati celoviti pregled i unapređenje mađarsko-američkih odnosa. Najvažnija pitanja su ekonomski sporazumi i paket saradnje između Mađarske i SAD - istakao je Orban.

Na pitanje o nabavci energenata iz Rusije i američkim sankcijama, Orban je rekao da je cilj da se SAD razumeju sa geografskim i energetskim ograničenjima Mađarske i da se omoguće američke investicije uz dostupne energente.

Ekonomska politika i kritika levice

Orban je komentarisao ekonomsku politiku Mađarske i nove podatke o BDP-u. Kritički je govorio o predlozima levice za oprezniju ekonomsku politiku, rekavši: "Ovo smo već probali i nije uspelo."

- Ostavimo ceo taj cirkus - reka je misleći na ekonomske eksperte iz opozicije.

Naglasio je da je Mađarska posle 2010. godine imala uspešnu ekonomsku politiku, ali da rat i sankcije trenutno ograničavaju rast.

On je naveo da se i dalje ostvaruju programi poput fiksne kamatne stope kredita od 3% za stanove i porodične subvencije, uz razumni rizik.

