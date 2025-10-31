ORBAN UPOZORAVA EVROPLJANE: "Ako stavite pištolj na sto, pre ili kasnije će opaliti, svako ko podržava Ukrajinu, podržava rat"
Premijer Mađarske, Viktor Orban, dao je intervju u petak ujutru za emisiju "Dobro jutro, Mađarska!" na radiju Košut.
Tokom razgovora dotaknute su teme kao što su rat u Ukrajini, bezbednosna situacija u Evropi, predstojeći sastanak sa Donaldom Trampom i plate.
Evropska bezbednost i rizik od rata
Orbana su prvo pitali za aktuelne zabrinjavajuće vesti o bezbednosti u Evropi, od izjava belgijskog ministra odbrane o Moskvi, preko nuklearnog oružja, do vojne obaveze.
- Nova oružja u rukama velikih sila postaju sve efikasnija. Evropa se nalazi na početku spirale trke u naoružanju - rekao je Orban.
Prema njegovim rečima, istorija može pomoći da se predvidi smer događaja, a dve analogije su relevantne - Prvi i Drugi svetski rat, rekao je Orban.
On smatra da je sada više aktuelna atmosfera iz Prvog svetskog rata - niko nije želeo veliki rat, a ipak je izbio. Naglasio je da potezi evropskih lidera, uključujući slanje sve više novca i oružja Ukrajini, mogu voditi ka novom ratu.
- Ako stavite pištolj na sto, pre ili kasnije će opaliti. Evropa sada posrće prema situaciji koja predstavlja sve neposredniju ratnu opasnost - rekao je mađarski premijer.
On smatra da Mađarska mora čvrsto da stane na stranu mira, jer je u pitanju ključna uloga vlade koja se zalaže za mir.
Rat u Ukrajini i evropska politika
- Evropljani se pripremaju da vode rat protiv Rusije, ali kao "veliki igrači" njihovu sudbinu ne možemo promeniti. Pre godinu dana, situacija je bila još gora, jer su i evropska, ukrajinska i američka strana želele nastavak rata - istakao je Orban.
Prema njegovom mišljenju, niko ne može vojno pobediti u ovom ratu, što će dovesti do "zamrznutog konflikta" sa stalnim sukobima i gubicima života. Dodao je da nema saglasnosti između SAD i Evrope o načinu postizanja mira.
- Ko podržava Ukrajinu, danas podržava rat - rekao je Orban.
Takođe je naglasio da oni koji podržavaju rat moraju biti spremni na povećanje poreza, jer Evropa neće imati druge izvore finansiranja za Ukrajinu.
Sastanak sa Trampom
- Uskoro ćemo napraviti jedan mađarski dan u Vašingtonu. Očekuje se sastanak sa ekonomskim liderima, ministrima i ključnim državnim institucijama, gde će se dati celoviti pregled i unapređenje mađarsko-američkih odnosa. Najvažnija pitanja su ekonomski sporazumi i paket saradnje između Mađarske i SAD - istakao je Orban.
Na pitanje o nabavci energenata iz Rusije i američkim sankcijama, Orban je rekao da je cilj da se SAD razumeju sa geografskim i energetskim ograničenjima Mađarske i da se omoguće američke investicije uz dostupne energente.
Ekonomska politika i kritika levice
Orban je komentarisao ekonomsku politiku Mađarske i nove podatke o BDP-u. Kritički je govorio o predlozima levice za oprezniju ekonomsku politiku, rekavši: "Ovo smo već probali i nije uspelo."
- Ostavimo ceo taj cirkus - reka je misleći na ekonomske eksperte iz opozicije.
Naglasio je da je Mađarska posle 2010. godine imala uspešnu ekonomsku politiku, ali da rat i sankcije trenutno ograničavaju rast.
On je naveo da se i dalje ostvaruju programi poput fiksne kamatne stope kredita od 3% za stanove i porodične subvencije, uz razumni rizik.
Uvođenje 14. plate
- Tokom prethodne vlade smanjena je vrednost plata, što je bio problem. Sada je cilj da se vrati 13. plata i uvede 14. plata. Planirano uvođenje 14. plate biće postepeno, za razliku od 13. plate, kako bi se realizovalo u više koraka - zaključio je Orban.