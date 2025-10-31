Slušaj vest

Pucnjava se dogodila oko 22:40.

Prema preliminarnim izveštajima, došlo je do spora između dva policajca SBU i jednog muškarca.

Svađa je brzo eskalirala, nakon čega su muškarci izašli napolje da reše stvar. Jedan od pripadnika SBU, Dmitro Piltijaj, izvukao pištolj Glok-17 i počeo da preti suparniku.

Muškarac ga je potom pesnicom udario u glavu, nakon čega je pripadnik SBU pao na zemlju, a napadač mu je oteo oružje i ispalio približno dvanaest hitaca u pravcu ukrajinskih bezbednjaka.

Kao rezultat toga, Vitalij Kušnarev je zadobio ranu levog stopala i prelom nosne kosti, dok je Dmitro Piltijaj hospitalizovan sa povredom glave.

Napadač je pokušao da pobegne, ali ga je policija brzo identifikovala i privela. Identifikovan je kao 59-godišnji stanovnik Dnjepra, Jurij Šatalov, koji je priznao zločin.

Na mestu događaja, policajci su zaplenili pištolj Glok 17 i druge dokaze.

Istraga o incidentu je u toku.