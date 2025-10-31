Slušaj vest

Američka svemirska agencija NASA odbacila je tvrdnju rijaliti zvezde Kim Kardašijan da je svemirska misija iz 1969. godine, čiji je cilj bio sletanje prvog čoveka na Mesec, u stvari bila laž.

- Da, Kim Kardašijan, bili smo već na Mesecu... 6 puta! I ono što je još bolje: (misija) NASA "Artemis" se vraća (na Mesec) pod vođstvom predsednika SAD (Donalda Trampa). Pobedili smo u svemirskoj trci i pobedićemo i u ovoj - napisao je u direktnom obraćanju starleti na društvenoj mreži X Šon Dafi, vršilac dužnosti direktora NASA, koji je na kraju poruke dodao emotikone američke zastave i svemirske rakete.

BBC navodi da je Kardašijan komentare o sletanju na Mesec iznela u najnovijoj epizodi svoje dugogodišnje televizijske rijaliti serije "Kardašijani", gde je koleginici Sari Polson kazala da misli da se to "nije dogodilo".

Britanski medijski servis navodi da, uprkos tome što ih stalno opovrgavaju, teorije zavere o tome da li su ljudi zaista sleteli na Mesec opstaju više od 50 godina, posebno su se pojačale sa pojavom društvenih mreža.

U epizodi se vidi kako Kardašijan pokazuje Polson intervju s astronautom Bazam Oldrinom, koji je zajedno sa Nilom Armstrongom napravio prve korake na površini Meseca tokom misije Apolo 11.

- Šaljem ti milion članaka i sa Bazom Oldrinom i sa onim drugim - kaže Kardašijan prijateljici dok ih šminkaju i sređuju im frizure.

Nakon toga rijaliti zvezda pročita navodni Oldrinov citat u kojem je njegov odgovor na pitanje o najstrašnijem trenutku misije.

- Nije bilo strašnog trenutka jer se nije dogodilo. Moglo je biti strašno, ali nije bilo jer se nije dogodilo - izgovara Kardašijan.

BBC navodi da nije jasno iz kog članka je citat koji je Kardašijan pročitala, niti da li su citati zaista bio Oldrinov.

Par trenutaka kasnije vidi se scena u kojoj starleta producentu govori da se "stalno fokusiram na zavere", dodajući da veruje da je sletanje na Mesec bilo lažno.

- Mislim da je bilo lažno. Videla sam nekoliko video snimaka o Baza Oldrinu koji govore o tome kako se to nije dogodilo. On to sada stalno govori, u intervjuima. Možda bi trebalo da pronađemo Baza Oldrina - kaže Kardašijan producentu serije.

Nakon emitovanja ove epizode, Dafi je tagovao Kardašijan u objavi na X, odbacujući njene komentare i promovisao aktuelnu NASA program istraživanja Meseca "Artemis" i pozvao se na Trampa.

Kao odgovor, Kardašijan je uzvratila pitanjem o međuzvezdanom objektu pod nazivom 3I/Atlas, za koji astronomi kažu da bi mogao da bude najstarija kometa ikada viđena.

- Čekaj... a šta se to priča za 3I Atlas?!?!!!!!!!!!!!!????“ - upitala je Kardašijan.

Dafi je kasnije pozvao rijaliti zvezdu u Svemirski centar "Kenedi" gde bi prisustvovala lansiranju misije "Artemis" ka Mesecu.