U četvrtak, 30. oktobra, došlo je do pljačke u rafineriji zlatau 7. arondismanu Liona, dok su prisutni svedoci pratili scenu. Uhapšeno je šest osoba.

U 13:30 sati, u četvrtak, odjeknula je snažna eksplozija u delu 7. arondismana Liona, gde se nalaze Laboratoires Pourquery, jedinica za rafinaciju plemenitih metala. Pljačkaši su za svega nekoliko minuta odneli poluge zlata.

Vrednost plena je 12 miliona evra. Ljudi su snimali pljačku i obavestili policiju.

Naoružani pljačkaši

Na snimcima sa društvenih mreža vidi se da su osobe obučene u crno i teško naoružane. Jedan nosi kapu, dok je drugi maskiran. Koriste merdevine da pređu metalnu ogradu preduzeća.

- Bio sam na pauzi kada sam čuo ogromnu eksploziju. Pogledali smo i videli pet osoba sa kalašnjikovima kako probijaju ogradu. Bilo je šokantno! - rekao je očevidac.

U blizini, beli kombi sa rotacionim svetlom bio je parkiran dok je saučesnik polako utovarao dve crne torbe, nakon čega su pljačkaši pobegli vozilom.

Uhapšeni osumnjičeni, plen je vraćen

Pljačkaši su uhapšeni ubrzo posle pljačke od strane BRI (Brigade za istraživanje i intervenciju) koja se nalazila u blizini. Koristili su eksplozive tokom napada.

- Šest osoba, koje su koristile eksplozive u napadu na kompaniju za plemenite metale u Lionu, uhapšene su na licu mesta - napisao je na "Iksu" ministar unutrašnjih poslova Francuske, Loren Nunjez.

Nunjez je pohvalio akciju kao "čvrstu, brzu, kontrolisanu."

Izvori bliski istrazi opisali su pljačkaše kao "potvrđene kriminalce". Incident pokazuje visok nivo planiranja i profesionalizma u izvršenju pljačke u centru grada.

Brza reakcija policije

- Nije bilo razmene vatre, moje kolege su reagovale vrlo dobro i brzo. Oni su profesionalci - izjavio je Sebastijan Žendro.

„Ovo je i poruka delikventima: kad-tad ih pronađemo i privedemo.“

Petoro zaposlenih lakše povređeno

Pokrenuta je istraga koju vodi policija. Na licu mesta, agenti tehničke i naučne policije izvršili su sve potrebne provere i beleženje tragova. U trenutku pljačke u objektu je bilo 28 osoba. Pet zaposlenih Laboratoires Pourquery zadobilo je lake povrede od eksplozije.

Troje je prevezeno u bolnicu radi provere zdravstvenog stanja, saopštila je prefektura Rona.

Rafinerije zlata kao meta

Ovo je drugi put za manje od pet meseci da su Laboratoires Pourquery meta pljačke. 15. maja, jedna grupa je pokušala neuspeli oružani napad na istu laboratoriju, ali su pobegli.