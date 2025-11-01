Slušaj vest

Iako je, kako piše, bio impresioniran otpornošću Ukrajinaca tokom trogodišnje invazije, Bojs smatra da su resursi i politička volja Zapada iscrpljeni.

- Ova zima bi mogla biti poslednja za Volodimira Zelenskog. Novac za oružje, grejanje i zdravstvenu zaštitu presušuje, a odlučnost Zapada da brani nezavisni Kijev jednostavno nestaje - piše Bojs.

Ohrabrenje ne prate dela

Prema Bojsu, iako evropski lideri, poput predsednice Evropske komisije Ursule fon der Lajen, govore o odbrani evropskih vrednosti i pravu Ukrajine da sama odlučuje o svojoj sudbini, stvarnost je drugačija.

- Odbrana Ukrajine više nije na vrhu liste strateških prioriteta Zapada - piše novinar lista "Tajms".

Ukrajinski vojnik na frontu Foto: JOSE COLON / AFP / Profimedia

Sjedinjene Države su uvele nove sankcije ruskim energetskim gigantima Rosnjeftu i Lukoilu, a Ukrajina je izvela spektakularan napad dronom na branu u Belgorodu.

Ali Bojes ističe da ovi potezi ne menjaju tok rata.

- Ni sankcije niti ukrajinski napadi neće preokrenuti situaciju. Rusija će pronaći nove načine da zaobiđe ograničenja, a Ukrajini će biti sve teže da vidi pobedu na horizontu - upozorava on.

Ruski plan za prolećnu ofanzivu

Bojs predviđa da će se Rusija ove zime fokusirati na jače napade na istočne odbrambene linije Ukrajine. Ako te linije popuste, ruske snage bi mogle da se pomere ka centru zemlje. Kremlj planira da mobiliše 350.000 novih vojnika, većinu njih na kratkoročnim ugovorima, a mnogi od njih su već na obuci.

- Ruska vojna i politička elita računa da će se ukrajinske finansije jednostavno srušiti do proleća - piše Bojes.

Ruski vojnici na frontu Foto: Ministarstvo Odbrane Ruske Federacije

Evropska unija pokušava da pronađe način da prebaci 150 milijardi evra zamrznute ruske imovine u Ukrajinu, ali su pravne prepreke ogromne. Belgija, dom Euroklira, institucije koja drži većinu ove imovine, protivi se toj ideji jer bi mogla da podnese najveći deo finansijskog tereta.

"Srce evropskog ratnog umora"

Prema Rodžeru Bojesu, ovo pokazuje "trulo srce evropskog ratnog umora". Ukrajina, piše on, ima dovoljno novca da preživi samo do kraja prvog kvartala sledeće godine. Budžet za odbranu za ovu godinu iznosi 70,8 milijardi dolara, dok su ukupni planirani prihodi države manji, oko 68 milijardi dolara.

Iako Brisel obećava finansijsku podršku "još godinu ili dve", Bojes napominje da danas u Evropi nema desničarske stranke koja bi to otvoreno podržala.

Ruševine u Orihivu Foto: Press service of the 65th Mechan/Press service of the 65th Mechan

- Ruski plan je jasan: pretvoriti ovu zimu u pakao za Ukrajince - piše Bojes. Kremlj će, veruje on, koristiti dronove i rakete da uništi energetsku infrastrukturu, železnice i stambena područja kako bi okrenuo stanovništvo protiv Zelenskog i primorao ga na ponižavajući mirovni sporazum.

"Pripremite se za mir koji neće biti lep"

Istovremeno, Ukrajina pokušava da uzvrati udarima na ruska naftna i gasna postrojenja kako bi Rusima spremila "hladnu, mračnu zimu". Bojs zaključuje da se prava cena rata ove zime neće meriti milijardama evra, već ljudima koji će biti trajno obeleženi ratom.

- Gradovi obe zemlje biće ispunjeni ljudima sa drvenim nogama i praznim rukavima, nezaposlenima, ogorčenima, zavisnima od sedativa, koji mrze svoje vođe - piše Rodžer Bojs.

- Mrzim da to kažem, ali brojke ne lažu. Nema zimskih čuda u Istočnoj Evropi. Pripremite se za mir koji neće biti lep.