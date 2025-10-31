Slušaj vest

Kremirane ljudske ostatke pronašao je muškarac koji je naišao na jezivu scenu 28. jula blizu grada Serčlajt, koji je na oko sat vremena udaljenosti vožnjom od Las Vegasa, piše Dejli mejl.

Tim iz kompanije Palm Mortuaries and Cemeteries stigao je na lice mesta u sredu da ukloni ljudske ostatke. Pronađeno je oko 315 delova sa pepelom, koji su potom smešteni u pojedinačne urne.

Odluka o uklanjanju ostataka usledila je nakon što je policijski biro pokrenuo istragu, koja je u avgustu potvrdila da se radi o ljudskim ostacima.

Nema identifikacije i tragova

Iz ostataka nije bilo moguće izdvojiti identifikacione informacije. Zvaničnici veruju da je pogrebna firma odložila pepeo u pustinju, ali nisu objavljeni detalji o firmama koje se sumnjiče.

Zakon u Nevadi kaže da je rasipanje ljudskih ostataka na javnom zemljištu dozvoljeno. Masovno komercijalno odlaganje od strane pogrebnih firmi je protivzakonito, jer firme moraju čuvati dostojanstvo poverenih ostataka.

Reakcija vlasti i plan - šta dalje činiti s ljudskim ostacima

- Važno nam je da se osigura da ovi ljudi nisu zaboravljeni i ostavljeni - rekla je Selena Diluljo, predsednica Palm Mortuaries and Cemeteries.

Stotine ostataka biće smešteno u kriptu u jednom od tamošnjih grobalja, kako bi mogli da ih pronađu članovi porodica.

- Ne znam da li su ovo zaista želeli, ali želimo da imaju mesto gde mogu da budu poštovani - kaže ona.

Urne nemaju identifikacione podatke, što otežava porodicama da utvrde da li su njihovi voljeni među tim ostacima.

Sumnje i istraga

Više izvora tvrdi da je nedavno zatvorena pogrebna firma odgovorna za odbačeni pepeo. Predstavnik firme je više puta negirao umešanost. Prvobitno se mislilo da je u pitanju oko 70 gomila za odlaganje ostataka, ali je kasnije otkrivena još jedna parcela sa novim ljudskim ostacima.

Slični slučajevi