Horaciju Potra, saradnik bivšeg rumunskog predsedničkog kandidata Kalina Đorđeskua, dobrovoljno će se vratiti u Rumuniju iz Dubaija kako bi se suočio sa optužbama za ugrožavanje nacionalne bezbednosti i izašao na sud.

Rojters prenosi da je to izjavila Potrina advokatica.

Britanska agencija podseća da je zemlja koja je članica Evropske unije i NATO otkazala predsedničke izbore prošlog decembra zbog sumnje na rusko mešanje u korist Đorđeskua, političara poznatog po snažnoj kritici Alijanse, Brisela i zapadne podrške Ukrajini.

Moskva je negirala navode o mešanju u te izbore.

U septembru, rumunski tužioci su podigli optužnicu protiv Đorđeskua, Potre i još 20 osoba, a svi su optuženi za zaveru sa ciljem organizovanja nasilnih protesta nakon otkazivanja izbora.

Potra, bivši pripadnik francuske Legije stranaca, već je ove godine bio pod krivičnom istragom i izbegao je hapšenje tako što je avionom odleteo u Dubai.

Rumunski tužioci su tražili njegovo izručenje i izjavili da veruju da je pokušavao da potraži azil u Rusiji.

Advokatica Kristijana Mondea rekla je lokalnoj televizijskoj stanici Digi 24 da ju je Potra obavestio da želi da se vrati u Rumuniju kako bi se suočio sa suđenjem zajedno sa svojim sinom i nećakom koji su takođe optuženi.

- Vratiće se uskoro, još ne znamo tačan datum. Oni su dugo želeli da se vrate, ali su morali da poštuju proceduru - kazala je Mondea.

Britanski list Gardijan je u sredu citirao šefa Ruskog društva za Bliski istok koji je rekao da Moskva pokušava da spreči Potrinu ekstradiciju.

- Mogu da potvrdim da nema umešanosti Rusije u ovu priču o Dubaiju, Rumuniji, ekstradiciji, krivičnom suđenju - rekla je Mondea.

Predsednički izbori u Rumuniji ponovljeni su u maju i na njima je pobedio proevropski centrista Nikušor Dan.

Đorđeskuu je zabranjeno da se ponovo kandiduje i nalazi se pod istragom u dva slučaja.

On i Potra su negirali bilo kakvu krivicu.

Tokom racija u Potrinoj kući u februaru, tužioci su pronašli veliku zalihu oružja, uključujući bacače granata i skriveni novac.

Rojters navodi da nije jasno kada će suđenje početi.