PANIKA U KREMLJU, RUMUNSKI PLAĆENIK REŠIO DA SE PREDA! Vraća se iz Dubaija da mu sude zbog zavere pod komandom Rusije, Moskva uzalud probala da spreči izručenje
Horaciju Potra, saradnik bivšeg rumunskog predsedničkog kandidata Kalina Đorđeskua, dobrovoljno će se vratiti u Rumuniju iz Dubaija kako bi se suočio sa optužbama za ugrožavanje nacionalne bezbednosti i izašao na sud.
Rojters prenosi da je to izjavila Potrina advokatica.
Britanska agencija podseća da je zemlja koja je članica Evropske unije i NATO otkazala predsedničke izbore prošlog decembra zbog sumnje na rusko mešanje u korist Đorđeskua, političara poznatog po snažnoj kritici Alijanse, Brisela i zapadne podrške Ukrajini.
Moskva je negirala navode o mešanju u te izbore.
U septembru, rumunski tužioci su podigli optužnicu protiv Đorđeskua, Potre i još 20 osoba, a svi su optuženi za zaveru sa ciljem organizovanja nasilnih protesta nakon otkazivanja izbora.
Potra, bivši pripadnik francuske Legije stranaca, već je ove godine bio pod krivičnom istragom i izbegao je hapšenje tako što je avionom odleteo u Dubai.
Rumunski tužioci su tražili njegovo izručenje i izjavili da veruju da je pokušavao da potraži azil u Rusiji.
Advokatica Kristijana Mondea rekla je lokalnoj televizijskoj stanici Digi 24 da ju je Potra obavestio da želi da se vrati u Rumuniju kako bi se suočio sa suđenjem zajedno sa svojim sinom i nećakom koji su takođe optuženi.
- Vratiće se uskoro, još ne znamo tačan datum. Oni su dugo želeli da se vrate, ali su morali da poštuju proceduru - kazala je Mondea.
Britanski list Gardijan je u sredu citirao šefa Ruskog društva za Bliski istok koji je rekao da Moskva pokušava da spreči Potrinu ekstradiciju.
- Mogu da potvrdim da nema umešanosti Rusije u ovu priču o Dubaiju, Rumuniji, ekstradiciji, krivičnom suđenju - rekla je Mondea.
Predsednički izbori u Rumuniji ponovljeni su u maju i na njima je pobedio proevropski centrista Nikušor Dan.
Đorđeskuu je zabranjeno da se ponovo kandiduje i nalazi se pod istragom u dva slučaja.
On i Potra su negirali bilo kakvu krivicu.
Tokom racija u Potrinoj kući u februaru, tužioci su pronašli veliku zalihu oružja, uključujući bacače granata i skriveni novac.
Rojters navodi da nije jasno kada će suđenje početi.
(Kurir.rs/Reuters/Preveo i priredio: N. V.)