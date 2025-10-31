Slušaj vest

Visoki komesar UN za ljudska prava Folker Tirk saopštio je danas da su napadi SAD na brodove na Karibima za koje tvrde da prevoze ilegalnu drogu iz Južne Amerike "neprihvatljivi" i da moraju prestati.

Američki predsednik Donald Tramp je opravdao napade na brodove kao neophodnu eskalaciju da bi se zaustavio ulaz droge u SAD.

screenshot-20240815-174854.jpg
Folker Tirk Foto: EPA/Martial Trezzini

Folker Tirk, šef UN za ljudska prava, pozvao je na istragu o napadima i rekao da je više od 60 ljudi navodno ubijeno od početka septembra, rekla je portparolka kancelarije UN za ljudska prava Ravina Šamdasani.

"Ovi napadi i sve više žrtava u njima su neprihvatljivi", rekla je ona na brifingu UN u Ženevi.

Američki raketni razarač "USS Grejvli" sa vojskom Trinidada i Tobaga vežba blizu obala Venecuele Foto: Robert Taylor/AP

Šamdasani je dodala da Tirk veruje da "vazdušni napadi SAD na brodove na Karibima i u Pacifiku krše međunarodno pravo ljudskih prava".

Američka vojska potopila još jedan brod na Pacifiku Foto: screenshot X/SecWar

"Ovi napadi i njihova rastuća ljudska žrtva su neprihvatljivi. SAD moraju da zaustave takve napade i preduzmu sve neophodne mere kako bi sprečile vansudsko ubijanje ljudi na ovim brodovima", navela je ona.

Šamdasani je dodala da su se zemlje odavno složile da je borba protiv ilegalne trgovine drogom pitanje sprovođenja zakona, koje regulišu "pažljiva ograničenja" na upotrebu smrtonosne sile.

(Kurir.rs/Beta-AP)

Ne propustitePlanetaSERIJA AMERIČKIH NAPADA NA BRODOVE U TIHOM OKEANU: U švercu droge ubijeno 14 krijumčara
profimedia0830797758-copy22.jpg
PlanetaRAKETNI RAZARAČ NA 11 KM OD VENECUELE, ČEKA TRAMPOV MIG ZA KOPNENI NAPAD! Stiže najveći ratni brod na svetu, Madurov zvaničnik: Amerika želi našu NAFTU I ZLATO
Donald Tramp Nikolas Maduro
PlanetaAMERIKA POSLALA STRATEŠKE BOMBARDERE B-1 KA VENECUELI! Uzbuna na Karibima, RAT samo što nije počeo? Moguć kopneni napad: "Naći ćemo vas, loviti i ubijati"
b1b-over-the-pacific-ocean.jpg
PlanetaMADURO SPREMA VANREDNO STANJE U SLUČAJU "AGRESIJE" SAD! Potpredsednica Venecuele objavile planove šefa države "ako se Amerika usudi da napadne" (FOTO)
Maduro Tramp Venecuela.jpg