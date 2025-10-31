Slušaj vest

Visoki komesar UN za ljudska prava Folker Tirk saopštio je danas da su napadi SAD na brodove na Karibima za koje tvrde da prevoze ilegalnu drogu iz Južne Amerike "neprihvatljivi" i da moraju prestati.

Američki predsednik Donald Tramp je opravdao napade na brodove kao neophodnu eskalaciju da bi se zaustavio ulaz droge u SAD.

Folker Tirk Foto: EPA/Martial Trezzini

Folker Tirk, šef UN za ljudska prava, pozvao je na istragu o napadima i rekao da je više od 60 ljudi navodno ubijeno od početka septembra, rekla je portparolka kancelarije UN za ljudska prava Ravina Šamdasani.

"Ovi napadi i sve više žrtava u njima su neprihvatljivi", rekla je ona na brifingu UN u Ženevi.

1/12 Vidi galeriju Američki raketni razarač "USS Grejvli" sa vojskom Trinidada i Tobaga vežba blizu obala Venecuele Foto: Robert Taylor/AP

Šamdasani je dodala da Tirk veruje da "vazdušni napadi SAD na brodove na Karibima i u Pacifiku krše međunarodno pravo ljudskih prava".

1/4 Vidi galeriju Američka vojska potopila još jedan brod na Pacifiku Foto: screenshot X/SecWar

"Ovi napadi i njihova rastuća ljudska žrtva su neprihvatljivi. SAD moraju da zaustave takve napade i preduzmu sve neophodne mere kako bi sprečile vansudsko ubijanje ljudi na ovim brodovima", navela je ona.

Šamdasani je dodala da su se zemlje odavno složile da je borba protiv ilegalne trgovine drogom pitanje sprovođenja zakona, koje regulišu "pažljiva ograničenja" na upotrebu smrtonosne sile.