Američki Federalni istražni biro (FBI) je sprečio potencijalni teroristički napad u Mičigenu tokom vikenda u kojem se u SAD obeležava Noć veštica.

To je na društvenoj mreži X objavio Keš Patel, direktor FBI.

On je naveo da je zbog zavere za izvođenje nasilja uhapšeno više osoba.

- Jutros je FBI sprečio potencijalni teroristički napad i uhapsio više osoba u Mičigenu optuženih za zaveru sa ciljem izvođenja nasilnog napada tokom vikenda Noći veštica - napisao je Patel.

Keš Patel, direktor američkog Federalnog istražnog biroa (FBI) Foto: ALLISON ROBBERT / POOL/BLOOMBERG POOL, Angelina Katsanis/FR172095 AP

On je naveo da "sledi više detalja".

- Hvala muškarcima i ženama iz FBI i snaga bezbednosti koji su na straži svuda 24 sata dnevno i sedam dana u nedelji i razvaljuju našu misiju odbrane otadžbine - zaključio je Patel.

(Kurir.rs)

