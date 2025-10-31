FBI sprečio teroristički napad u Americi, direktor Keš Patel objavio da je uhapšeno više osoba u Mičigenu optuženih za zaveru sa ciljem izvođenja nasilnog napada tokom vikenda Noći veštica
KEŠ PATEL SAOPŠTIO NA DRUŠTVENOJ MREŽI X
FBI SPREČIO POKOLJ U AMERICI NA NOĆ VEŠTICA! Masovna hapšenja, direktor FBI objavio da je planiran TERORISTIČKI NAPAD u Mičigenu "Sledi više detalja" (FOTO)
Američki Federalni istražni biro (FBI) je sprečio potencijalni teroristički napad u Mičigenu tokom vikenda u kojem se u SAD obeležava Noć veštica.
On je naveo da je zbog zavere za izvođenje nasilja uhapšeno više osoba.
- Jutros je FBI sprečio potencijalni teroristički napad i uhapsio više osoba u Mičigenu optuženih za zaveru sa ciljem izvođenja nasilnog napada tokom vikenda Noći veštica - napisao je Patel.
Keš Patel, direktor američkog Federalnog istražnog biroa (FBI)
On je naveo da "sledi više detalja".
- Hvala muškarcima i ženama iz FBI i snaga bezbednosti koji su na straži svuda 24 sata dnevno i sedam dana u nedelji i razvaljuju našu misiju odbrane otadžbine - zaključio je Patel.
