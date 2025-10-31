IZJAVA ZA DRŽAVNI RADIO U BUDIMPEŠTI

Mađarski premijer Viktor Orban izjavio je u danas da će pokušati da ubedi predsednika SAD Donalda Trampa da Mađarskoj odobri izuzeće od novih sankcija Vašingtona usmerenih na rusku naftu, kada se sledeće nedelje sastane sa Trampom.

Američka administracija je prošle nedelje uvela sankcije glavnim ruskih državnim naftnim kompanijama "Rosnjeft" i "Lukoil", pa bi kupci ruske nafte u Indiji, Kini i Centralnoj Evropi mogli da potpadnu pod sekundarne sankcije.

- Moramo da nateramo Amerikance da shvate ovu čudnu situaciju ako želimo da budemo izuzeti od američkih sankcija koje pogađaju Rusiju", rekao je Orban za državni radio.

On je naveo da i američka administracija i Moskva traže kraj rata, ali da su Ukrajina i EU glavne prepreke miru.

Orban je rekao da će ga u Vašington pratiti "velika delegacija" ministara, ekonomskih zvaničnika i savetnika za bezbednost sa ciljem "kompletnog pregleda" odnosa SAD i Mađarske.

Dodao je da se Budimpešta nada da će finalizovati paket ekonomske saradnje sa SAD, uključujući nove američke investicije u Mađarskoj.

Ali svaki dogovor, naglasio je Orban, zavisi od obezbeđivanja kontinuiranog pristupa Mađarske ruskim energentima.

Dok je većina zemalja članica Evropske unije oštro smanjila ili obustavila uvoz ruskih fosilnih goriva nakon ruske invazije Ukrajine, Mađarska je čak povećala udeo ruske nafte u svojoj energetici.

Orban, Trampov saveznik za koga se očekuje da će sledeće nedelje posetiti Vašington, dugo je tvrdio da Mađarska bez izlaza na more nema održive alternative ruskoj sirovoj nafti i da bi zamena tih zaliha izazvala ekonomski kolaps.

Mnogi smatraju Orbana najbližim partnerom ruskog predsednika Vladimira Putina u EU.

On je održavao dobre odnose sa Kremljom uprkos ratu u Ukrajini, i zauzeo je borbeni stav prema Ukrajini, smatrajući je glavnom pretnjom bezbednosti i ekonomiji Mađarske.