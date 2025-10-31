Slušaj vest

Ukrajinske bezbednosne službe uništile su rusku balističku raketu Orešnikna ruskoj teritoriji tokom leta 2024. godine, izjavio je predsednik Volodimir Zelenski31. oktobra na konferenciji za novinare, piše Kijev independent.

U operaciji su učestvovali Služba bezbednosti Ukrajine (SBU), Uprava vojnoobaveštajne službe (HUR) i druge grane odbrambenih snaga.

Direktor SBU-a, Vasil Maljuk, kasnije je precizirao da je raketa uništena na ruskom poligonu Kapustin Jar u Astrahanskoj oblasti, važnom mestu za testiranje strateškog oružja Moskve.

Ruska raketa dugog dometa

Zelenski je dodao da Rusija može da proizvede do šest raketa Orešnik godišnje i da pokušava da ih rasporedi u Belorusiji.

- Raketa ima domet do 5.000 kilometara i "mrtvu zonu" od 700 kilometara. Naši partneri u Evropi treba da obrate pažnju na to - rekao je ukrajinski predsednik.

Rusija je prvi put upotrebila eksperimentalnu raketu Orešnik 21. novembra 2024. godine u napadu na Dnjepar, što je, prema Putinu, bila odmazda za ukrajinsku upotrebu američkih i britanskih dalekometnih raketa protiv Rusije.

Šta je zapravo "Orešnik"?

O ovom oružju se zna vrlo malo, ali vojni analitičari smatraju da je reč o unapređenoj verziji ruske rakete RS-26 Rubež, razvijene još 2011. godine.

Kada je u novembru 2024. objavio postojanje rakete, predsednik Rusije Vladimir Putin je tvrdio da je Orešnik "inovacija" koju zapadni protivvazdušni sistemi neće moći da presretnu.

Dodao je da je raketa sposobna da nosi nuklearno oružje, ali da nije imala nuklearni bojevi blok tokom napada na Dnjepar.

- U borbenim uslovima sproveden je test jednog od najnovijih ruskih raketnih sistema srednjeg dometa, u ovom slučaju nenuklearne hipersonične verzije - rekao je Putin tada.

Sumnje u Putinove tvrdnje

Stručnjaci sumnjaju u Putinove navode o "novom" oružju.

- Bio bih izuzetno šokiran ako ovaj sistem sadrži više od 10% novih delova. Verovatno su samo rastavili RS-26 i uz nekoliko nadogradnji i novi premaz predstavili ga kao novu raketu - rekao je vojni analitičar Fabijan Hofman sa Univerziteta u Oslu.

RS-26 Rubež prvi put je proizvedena 2011. i testirana 2012. godine. Teška je 36 tona, ima domet od 5.800 km i sposobna je da nosi više bojevih glava (MIRV sistem). Njena proizvodnja je zaustavljena 2018. u korist hipersoničnog sistema Avangard.

Raketa "Kedar" pod novim imenom

Ukrajinska vojnoobaveštajna služba (HUR) je u novembru 2024. tvrdila da je Orešnik zapravo drugo ime za već poznatu raketu Kedar, koju je Rusija testirala u oktobru 2023. i junu 2024.

Prema podacima HUR-a, raketa koja je pogodila Dnjepar imala je šest bojevih glava, svaka sa po šest podmunicija, i dostigla je brzinu veću od 11 Maha (oko 13.500 km/h) pri poniranju.

"Hipersonična" samo na papiru

- Ne treba preterano reagovati. Putin je to morao da pomene, ali to nije ništa novo - rekao je Hofman, objašnjavajući da gotovo svaka balistička raketa srednjeg dometa postiže hipersoničnu brzinu tokom leta.

Američki zvaničnik, koji je govorio pod uslovom anonimnosti, složio se sa tim.