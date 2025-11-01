Slušaj vest

Broj gledalaca neprestano raste, desetine, stotine, ponekad skoro hiljadu. Svi prate istu stvar - nova predviđanja Tetje (tetke) Fanije o mogućim ruskim napadima na ukrajinske gradove, piše Kijev independent.

- Pogledajmo Kijev u novembru. Biće problema s resursima, ne samo strujom i gasom. Biće ozbiljnih problema s vodom, možda i restrikcija - kaže Tetka Fanija tokom jednog prenosa, mešajući karte.

U zemlji gde budućnost može nestati u sekundi, mnogi Ukrajinci okreću se tarotu- simboličkom sistemu koji predstavlja životne teme, duhovne pouke i svakodnevna iskustva - kako bi povratili osećaj kontrole u svetu koji se raspada.

Verovanje u ezoterično jača tokom rata

Prema istraživanju Kijevskog međunarodnog instituta za sociologiju (2024), oko 43% Ukrajinaca veruje u neku formu ezoterije - od tarota i vidovnjaka do proricanja sudbine. Žene su u većoj meri sklone takvim verovanjima (49%) nego muškarci (36%).

Prakse proricanja nisu ograničene samo na internet. U mnogim gradovima otvaraju se novi tarot studiji. Jedna od poznatijih čitačica je Gromovica (Munja) Berdnik iz Kijeva.

- Tarot je ključ naše podsvesti - svetog prostora gde nastaju uzroci događaja. Naš život je put kroz šumu. Tarot je vodič koji nam pomaže da pronađemo stazu - objašnjava ona.

Porodični dar i nasleđe proricanja

Berdnik tvrdi da njen dar nije hobi već nasledna sposobnost. Njena prabaka bila je vidarka i vračara u seoskoj zajednici. I Tetja Fanija tarot naziva "alatkom za vidovitost, načinom da se sagleda budućnost i predosete važne stvari".

Još pre nego što su tarot karte postale deo popularne kulture, u ukrajinskim selima postojali su ljudi za koje se verovalo da imaju dar isceljenja i proricanja.

U sovjetsko doba te prakse su bile potisnute, ali su krajem 1980-ih ponovo oživele kroz mreže samizdata - tajnog izdavaštva duhovnih knjiga.

Uspon mističara posle raspada SSSR-a

Krajem osamdesetih i početkom devedesetih, na prostoru bivšeg SSSR-a pojavljuju se popularni iscelitelji i vidovnjaci. U Ukrajini je poznat postao Vasilij Čumak, koji je uživo na televiziji "lečio energijom".

U Rusiji je Anatolij Kašpirovski hipnotisao mase putem TV ekrana. Takvi fenomeni pokazali su da društva u previranju traže duhovne autoritete i osećaj vođstva.

Psiholozi: Tarot može biti i terapija

Stručnjaci za mentalno zdravlje smatraju da potraga za smislom u ezoteriji nije nužno loša.

- Korišćenje tarota kao sredstva za samorefleksiju može biti korisno, slično psihološkim tehnikama, ali, ako se zloupotrebi, može naneti štetu. Karte su simboli - svako u njima vidi ono što želi da vidi ili se plaši da prizna - kaže psihološkinja Olga Grišun-Griščik iz Černivaca.

Najčešća pitanja: rat, povratak i nestali

Tetja Fanija i Berdnik najčešće dobijaju pitanja povezana s ratom - od majki koje su izbegle u inostranstvo do onih koje su preživele okupaciju.

- Druga po brojnosti pitanja su vezana za povratak kući. Ljudi žele da se vrate. No, postoje granice - kaže Tetja Fanija.

Kada je reč o nestalim osobama ili pitanjima života i smrti, obe tarot čitačice pristupaju s velikim oprezom.

- Ne želim da nekome "programiram" nesreću. Upozoravam na opasnosti, ali podsećam ljude da slušaju sopstvenu intuiciju - kaže Fanija.

Etika i patriotizam u tumačenju karata

Berdnik odbija da odgovara na pitanja o izbegavanju mobilizacije.

- Svi imamo svoju ulogu u odbrani zemlje. Moji prijatelji su mogli da izbegnu front, ali su otišli jer ne bi mogli da pogledaju decu u oči ako bi ostali - kaže.

