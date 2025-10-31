Slušaj vest

Endru Mauntbaten Vindzor "nema moralnih granica" - zloupotrebljavao je položaj trgovinskog izaslanika za ličnu korist i zadovoljenje strasti i sopstvenih potreba, tvrdi kraljevski istoričar, piše Dejli mejl.

Kraljevski istoričar Endru Louni izjavio je u novom Dejli mejl podkastu "Deep Dive: The Fall of the House of York" da je princ Endru Mauntbaten Vindzor, vojvoda od Jorka, tokom mandata trgovinskog izaslanika "zloupotrebljavao funkciju kako bi punio sopstvene džepove i jurio žene".

Prema Lounijevim navodima, tokom jednog službenog putovanja u Tajland- plaćenog novcem britanskih poreskih obveznika - princ Endru je doveo 40 prostitutki u svoj hotel sa pet zvezdica za samo četiri dana.

"Nema moralnih granica"

Louni, autor neovlašćene biografije "Entitled: The Rise and Fall of the House of York", kaže da princ Endru "nema moralnih granica" i da je godinama koristio diplomatske misije kao paravan za privatne zabave i poslovne dogovore.

On tvrdi da je tadašnji princ Čarls (sada kralj Čarls III) još 2001. godine upozoravao da Endru ne bi trebalo da dobije funkciju trgovinskog izaslanika jer će "samo juriti žene i igrati golf".

Međutim, prema Louniju, tadašnji premijer Toni Bleri političar Piter Mendelson su ga ipak podržali.

- U to vreme Endru ima 41 godinu, prolazi kroz krizu srednjih godina i počinje da juri brojne žene. Koristi izgovor službenih putovanja kako bi odlazio na odmore o državnom trošku. Uvek ubaci dve nedelje "privatnog vremena", pa građani praktično plaćaju i njegove odmore - rekao je Louni.

Tajlandska misija i skandal

Louni je ispričao da je skandal na Tajlandu izbio tokom proslave rođendana tamošnjeg kralja, gde je Endru predstavljao Ujedinjeno Kraljevstvo.

- Insistirao je da odsedne u luksuznom hotelu, a ne u ambasadi, kao što je uvek radio. Tokom četiri dana u hotelu je doveo četrdeset prostitutki. Sve je to bilo omogućeno uz pomoć diplomata i drugih zvaničnika - tvrdi Louni.

On dodaje da je ovu informaciju potvrdilo više izvora, među kojima su dopisnik Rojtersa i član tajlandske kraljevske porodice.

Zloupotreba položaja i tajni dosijei

Louni ističe da je njegov "glavni problem" s Endruom to što je koristio svoju državnu funkciju za lične poslovne interese, navodeći da je vojvoda "pravio listu ljudi s kojima je želeo da se sastane zbog privatnih poslova".

Jedan od partnera bio mu je biznismen Dejvid Roulands, kome je, prema Louniju, princ pomogao da dobije bankarsku licencu na Bliskom istoku i organizovao mu sastanke u Kini.

Svi zvanični dosijei o Endruovom radu na mestu trgovinskog izaslanika od 2001. do 2011. godine i dalje su zatvoreni u Nacionalnom arhivu, što Louni naziva "zaverom ćutanja" oko uloge vojvode od Jorka.

Kralj Čarls III ga lišio titula

Bakingemska palata je juče saopštila da je kralj Čarls IIIpokrenuo proces oduzimanja princu Endruu titule i da je dobio formalno obaveštenje da mora da napusti kraljevski posed Royal Lodge.

Louni smatra da bi monarhija povratila poverenje javnosti ako bi se "otvoreno suočila s istinom".