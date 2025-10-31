Slušaj vest

Sagrada familija postala je najviša crkva na svetu pošto su radnici postavili prvi deo krsta na vrh centralne kule.

Sa trenutnih 162,91 metar nadvisila je katedralu u Ulmu, Nemačkoj, koja je od 1890. godine bila najviša crkva u svetu.

Čuveni arhitekta Antoni Gaudi projektovao je Sagrada familiju, na kojoj je počela rekonstrukcija u centru Barselone pre više od jednog veka.

Centralna zgrada trebalo bi da bude završena sledeće godine.

Središnja Kula Isusa Hrista još će narasti pošto tokom narednih meseci treba da bude dodat i preostali deo krsta, tako da će na kraju biti visoka 172 metra.

Kamen-temeljac za crkvu postavljen je 1882. godine, da bi naredne godine Gaudi, koji je u tom trenutku sticao sve veću slavu, preuzeo projekat.

Izmenio je prvobitni dizajn u mnogo ambiciozniji projekat koji su na početku finansirali posvećeni vernici.

U trenutku njegove iznenadne smrti 1926. godine, samo je jedna od planiranih 18 kula bila izgrađena.

Sagrada familija postala najviša crkva na svetu

Fondacija Sagrada familija upravljala je izgradnjom ovog arhitektonskog čuda narednih godina, a ceo poduhvat finansiran je iz privatnih donacija i prilozima turista i posetilaca.

Tokom 150 godina, izgradnja je nailazila na mnoge prepreke.

Tokom Španskog građanskog rata, katalonski anarhisti zapalili su kriptu, uništivši planove i makete koje je Gaudi stvorio da služe kao vodič tokom buduće gradnje.

Tokom pandemije kovida 19, izgradnja je bila zaustavljena, što su članovi fondacije objasnilili padom priloga turista.

Havijer Martinez, generalni direktor Sagrada familije, rekao je u septembru agenciji Asošeijted pres da će Kula Isusa Hrista biti završena 2026. godine kako bi se kraj radova poklopio sa obeležavanjem 100 godine od Gaudijeve smrti.

Fondacija će organizovati niz događaja u čast poznatog arhitekte, koji je sahranjen u crkvenoj kripti.