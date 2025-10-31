Slušaj vest

Izraelska vojska je danas saopštila da je glavna vojna tužiteljka, general Jifat Tomer-Jerušalmi, podnela ostavku jutros načelniku Generalštaba Ejalu Zamiru, navodi se u saopštenju vojske, bez navođenja razloga za njenu ostavku.

Po tekstu ostavke kojeg su danas preneli mediji, tužiteljka priznaje da je njena služba dala medijima video-snimak vojnika kako zlostavljaju palestinske zatvorenike 2024. godine u pritvorskom centru Sde Tejman na jugu Izraela.

Izraelska vojska je pokrenula istragu o tog curenju video snimka medijima, a ministar odbrane Izrael Kac pozdravio ostavku tužiteljke.

U februaru, kada je Izrael ratovao protiv palestinskog islamističkog pokreta Hamas u Pojasu Gaze, objava o hapšenju i optužnici protiv pet vojnika izazvala je negodovanje u vojsci i među nekim izraelskim političarima.

1/5 Vidi galeriju Izraelska vojska Foto: ALAA BADARNEH/EPA

Po optužnici, vojnici su "postupili protiv pritvorenika sa ekstremnim nasiljem" i naneli "teške povrede", uključujući napukla rebra i probušeno plućno krilo, navela je vojska u februaru.

Pritvorski centar Sde Tejman u vojnoj bazi namenjen je pritvaranju Palestinaca uhapšenih prvenstveno u Pojasu Gaze posle početka rata Izraela i Hamasa, koji je počeo 7. oktobra 2023. godine, napadom palestinskog islamističkog pokreta na izraelsko tlo.

1/4 Vidi galeriju General-potpukovnik Ejal Zamir, načelnik Generalštaba IDF, izraelske vojske Foto: Ohad Zwigenberg/AP

Organizacije za prava palestinskih zatvorenika redovno optužuju izraelsku zatvorsku administraciju za zlostavljanje palestinskih zatvorenika.