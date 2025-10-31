Slušaj vest

Administracija američkog predsednika Donalda Trampa se sprema da izvrši napade na vojne objekte u Venecueli, što bi moglo da se desi već danas, javlja list Majami herald.

Forbs prenosi da će time eskalirati napadi federalnih vlasti SAD na narko-kartele i režim venecuelanskog predsednika Nikolasa Madura.

- Trampova administracija je donela pozitivnu odluku o kopnenim napadima u Venecueli - objavio je dnevnik sa Floride pozivajući se na anonimne izvore koji kažu da bi napadi mogli da počnu "bilo kog trenutka", u roku od nekoliko sati ili dana od objave teksta Majami heralda u petak ujutru po lokalnom vremenu.

Američki raketni razarač "USS Grejvli" sa vojskom Trinidada i Tobaga vežba blizu obala Venecuele Foto: Robert Taylor/AP

Ova vest dolazi nakon što je Volstrit džurnal sinoć objavio da Bela kuća razmatra vazdušne napade na mete u Venecueli, iako u to vreme još nije odlučila da ih izvrši.

Planirani napadi su deo šireg napora koji Trampova administracija vodi protiv Madurove vlade u Venecueli, pošto Bela kuća tvrdi da Maduro vodi operaciju trgovine drogom u zemlji, što je venecuelanski lider negirao.

Trampov govor u UN Foto: Evan Vucci/AP, Richard Drew/AP, Yuki Iwamura/AP

Nije jasno gde bi tačno mogli da se dogode ti napadi, iako je Volstrit džurnal izvestio da bi mete verovatno bile luke, aerodromi i pomorski objekati koje kontroliše venecuelanska vojska i navodno se koriste za trgovinu drogom.

Bilo kakvi kopneni napadi u Venecueli označili bi eskalaciju napora Trampove administracije u regionu, nakon što su SAD ranije izvodile napade na brodove kod obale južnoameričke zemlje, tvrdeći da su brodovi švercovali drogu.

Nikolas Maduro, predsednik Venecuele Foto: Ariana Cubillos/AP, Maxim Shemetov/Pool Reuters, YURI KOCHETKOV/EPA

Izvori koje je naveo Majami herald "odbili su da kažu" da li bi sam Maduro bio meta u planiranim napadima Trampove administracije.

Prijave u Venecueli u redove milicije nakon što su SAD poslale razarače za borbu protiv narko-kartela u toj zemlji Foto: Ariana Cubillos/AP

Kurir je ranije ove nedelje objavio da se za odluku o napadu na Venecuelu čekao povratak Trampa sa turneje po Aziji tokom koje se sastao i sa kineskim predsednikomSijem Đinpingom.

(Kurir.rs/Forbes/Preveo i priredio: N. V.)

