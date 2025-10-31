Slušaj vest

Poljska vojska saopštila je danas da su njeni avioni treći put ove nedelje presreli ruski izviđački avion iznad Baltičkog mora, ali da avion nije povredio poljski vazdušni prostor.

Poljski lovci MiG-29 presreli su ruski izviđački avion iznad Baltičkog mora, saopštio je poljski ministar odbrane Vladislav Kosinjak-Kamiš, prenosi Rojters.

Poljska vojska je i prekjuče, takođe, saopštila da su njihovi avioni u utorak presreli rusku letelicu koja je bila u izviđačkoj misiji u međunarodnom vazdušnom prostoru iznad Baltičkog mora, a da pri tom nije podnet plan letenja, dok je transponder bio isključen.

Zemlje članice istočnog krila NATO-a su od septembra u stanju povišene pripravnosti zbog mogućih upada u njihov vazdušni prostor, nakon što su tri ruska lovca povredila vazdušni prostor Estonije tokom 12 minuta, nekoliko dana pošto je više od 20 ruskih dronova ušlo u poljski prostor.