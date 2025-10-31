Slušaj vest

U frankfurtskoj četvrti Bergen-Enkhajm, automobil marke "mercedes CLA" je udario u automobilski lift – i zaglavio se naopačke u šahtu!

Oko 16.10 časova, vozač (64) i njena dva putnika (9 i 34) ušli su u podzemnu garažu stambene zgrade u ulici Erih-Kestner u Frankfurtu (Hesen). Zgrada ima teretni lift koji prevozi automobile do podruma, a do incidenta je došlo kada je "mercedes" iznenada ubrzao.

Vozač je u početku čekao. Ali čak i pre nego što su se vrata lifta otvorila, automobil je iznenada ubrzao! Mercedes je proleteo kroz metalna vrata lifta – i upao unutra!

- Automobil se vertikalno zaglavio u okviru vrata, sa prednjim delom okrenutim približno pet metara nadole - rekao je portparol policije.

Incident u Frankfurtu - mercedes ostao zagljavljen u liftu Foto: Feuerwehr Frankfurt

Vatrogasna služba je stigla sa specijalizovanom opremom. Koristeći nekoliko lanaca, osigurali su teško vozilo i izvukli ga unazad iz okna.

Vozač (64) prošao s lakšim povredama

Kada je "mercedes" bio na pola puta van ulaza u lift, spasioci su oslobodili sve putnike. Vozač je prošao sa lakšim povredama, putnici su nepovređeni – ali vidljivo šokirani.

- Verovatno se ovako nešto vidi samo jednom u karijeri vatrogasca - rekao je portparol vatrogasne službe.

Šteta na automobilu i liftu je znatna. Policija je zaplenila vozilo radi tehničkog pregleda i sada istražuje tačan uzrok nesreće.