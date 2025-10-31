Slušaj vest

Bela kuća je odbacila medijske izveštaje koji sugerišu da je administracija predsednika Donalda Trampa identifikovala i da je uskoro spremna da napadne vojne ciljeve u Venecueli.

Iako je Tramp nedeljama signalizirao da je spreman da pokrene kopnene operacije protiv Venecuele, Bela kuća je izrazila sumnju u nove medijske izveštaje.

„Neimenovani izvori ne znaju o čemu pričaju“, rekla je portparolka Bele kuće Ana Keli u petak u izjavi za Foks njuz digital.

„Svaka saopštenja u vezi sa politikom Venecuele doći će direktno od predsednika“.

Vol strit žurnal je u četvrtak objavio da je Trampova administracija identifikovala vojne ciljeve u Venecueli koji se koriste za transport droge, iako je novinska kuća navela da Tramp nije formalizovao odluku o tome da li će pokrenuti kopnene napade na te ciljeve.

Donald Tramp Nikolas Maduro
Foto: Shutterstock, CNP/AdMedia / Sipa Press / Profimedia, PAVEL BEDNYAKOV / POOL/AP POOL

Tramp je novinarima u petak u avionu Er Fors Van rekao da nije doneta odluka o tome da li će napadati vojne ciljeve u Venecueli, objavio je Blumberg njuz.

Pored toga, Majami Herald je u petak objavio da je administracija odlučila da izvrši napade na ove vojne objekte u Venecueli, što bi moglo da se desi „za nekoliko dana ili čak sati“.

I Žurnal i Majami Herald su naveli anonimne izvore upoznate sa planovima.

Herald je izvestio da su predstojeći napadi deo većeg napora koji Trampova administracija pokreće kako bi se obračunala sa Kartelom de los Soles, za koji je, prema rečima državne tužiteljke Pam Bondi, predsednik Venecuele Nikolas Maduro na čelu.

Pojačani napadi na brodove

U međuvremenu, američka vojska je pojačala napade na navodne brodove za šverc droge u Latinskoj Americi — ukupno najmanje 14 udara od početka septembra. Pored toga, Tramp je naložio najnovijem nosaču aviona američke mornarice, USS Džerald R. Ford, da se uputi u region.

Brent Sadler, viši saradnik za pomorsko ratovanje i naprednu tehnologiju u Fondaciji Heritidž, konzervativnom tink-tenku u Vašingtonu, rekao je da prisustvo nosača znači da Tramp ima dodatne resurse za sprovođenje više udara protiv kartela. U međuvremenu, Tramp je nedeljama rutinski govorio da bi mogao da nastavi sa kopnenim operacijama protiv Venecuele, pored svojih pomorskih udara.

gliser Venecuela.jpg
Foto: Printskrin X

„Dolazak Forda u područje Južne komande nije bez presedana, ali s obzirom na tekuće napade na brodove kartela, značajan je. Smatram da je ovaj potez namenjen odvraćanju Venecuele od eskalacije krize i pružanju predsedniku dodatnih opcija ukoliko želi da poveća napade na kartele“, rekao je Sadler u imejlu za Foks njuz didžital u ponedeljak. „Uz to, očekujem da će Fordovo vazdušno krilo biti veoma aktivno u vazdušnom nadzoru i odbrani.“

Trampova administracija ne priznaje Madura kao legitimnog šefa države, a administracija je povećala nagradu za informacije koje vode do Madurovog hapšenja na 50 miliona dolara, tvrdeći da je on „jedan od najvećih narko-trgovaca na svetu“.

Kurir.rs/Foks njuz

