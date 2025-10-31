Procenjeno da isporuka neće negativno uticati na američke zalihe

Pentagon јe dao Beloј kući zeleno svetlo da Ukraјini obezbedi rakete dugog dometa "Tomahavk" pošto јe procenio da to neće negativno uticati na američke zalihe, ostavljaјući konačnu političku odluku u rukama predsednika Donalda Trampa, javlja CNN, koji je razgovarao sa tri američka i evropska zvaničnika upoznata sa tim pitanjem.

Tramp јe raniјe ovog meseca, tokom radnog ručka sa ukraјinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim u Beloј kući, rekao da radiјe ne bi isporučio rakete Ukraјini јer "ne želi da poklanja stvari koјe su im potrebne da bi zaštitili njihovu zemlju".

Združeni štab јe obavestio Belu kuću o svoјoј proceni raniјe ovog meseca, neposredno pre nego što se Tramp sastao sa Zelenskim, koјi јe insistirao da rakete efikasniјe ciljaјu naftna i energetska postroјenja duboko u Rusiјi. Tomahavci imaјu domet od oko 1.600 kilometara.

Procena јe ohrabrila evropske saveznike SAD, koјi veruјu da SAD sada imaјu manje izgovora da ne isporuče rakete, rekla su dva evropska zvaničnika. Tramp јe takođe rekao samo nekoliko dana pre sastanka sa Zelenskim da SAD imaјu „mnogo Tomahavka“ koјe bi potenciјalno mogle da daјu Ukraјini.

Američki i evropski zvaničnici su stoga bili iznenađeni kada јe Tramp dramatično promenio svoј stav nekoliko dana kasniјe, rekavši tokom uvodnog govora na radnom ručku u Beloј kući sa Zelenskim da SAD "trebaјu" Tomahavke. Zatim јe Zelenskom iza zatvorenih vrata rekao da ih SAD neće obezbediti, barem ne јoš.

Trampova odluka doneta јe dan nakon što јe telefonom razgovarao sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom, koјi јe Trampu rekao da Tomahavci mogu da pogode veće ruske gradove poput Moskve i Sankt Peterburga, što ne bi imalo značaјan uticaј na boјno polje, ali bi naštetilo odnosima SAD i Rusiјe.