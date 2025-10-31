Ranije danas, Miami Herald je ovjhavio da je administracija predsednika Donalda Trampa donela je odluku da napadne vojne objekte unutar Venecuele.
Predsednik SAD demantovao navode
"NIJE TAČNO": Tramp otkrio da li je naredio napad na vojne lokacije u Venecueli
Američki predsednik Donald Tramp rekao je danas da nije tačno da je njegova administracija donela odluku da napadne vojne objekte u Venecueli.
Na pitanje novinarke da li su navodi tačni, Tramp je odlučno odgovorio:
"Ne", rekao je Tramp.
Ranije danas, Miami Herald je ovjhavio da je administracija predsednika Donalda Trampa donela je odluku da napadne vojne objekte unutar Venecuele i da bi udari mogli da se dogode svakog trenutka, pozivajući se na izvore koji su navodno upoznati sa situacijom.
Izvori su za Herald rekli da su navodno mete - koje bi mogle biti pogođene iz vazduha za nekoliko dana ili čak sati - takođe usmerene na "odsecanje glave" hijerarhiji kartela.
Kurir.rs/Agencije
