Američki predsednik Donald Tramp rekao je danas da nije tačno da je njegova administracija donela odluku da napadne vojne objekte u Venecueli.

Na pitanje novinarke da li su navodi tačni, Tramp je odlučno odgovorio:

"Ne", rekao je Tramp.

Ranije danas, Miami Herald je ovjhavio da je administracija predsednika Donalda Trampa donela je odluku da napadne vojne objekte unutar Venecuele i da bi udari mogli da se dogode svakog trenutka, pozivajući se na izvore koji su navodno upoznati sa situacijom.

Izvori su za Herald rekli da su navodno mete - koje bi mogle biti pogođene iz vazduha za nekoliko dana ili čak sati - takođe usmerene na "odsecanje glave" hijerarhiji kartela.