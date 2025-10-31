Slušaj vest

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da ga je mađarski premijer Viktor Orban molio da izuzme Mađarsku iz sankcija protiv ruske nafte, ali da za sada nije doneo takvu odluku.

"On me je molio da izuzmem Mađarsku ali za sada nismo doneli takvu odluku", rekao je Tramp novinarima.

Orban je ranije izjavio da Budimpešta mora da uveri Vašington da se njegova zemlja nalazi u „posebnom položaju“ budući da nema izlaz na more kako bi dobila izuzeće od američkih sankcija na kupovinu energenata iz Rusije.

Gostujući na radiju „Košut“, Orban je naglasio da „Amerikancima treba objasniti ovu neobičnu situaciju i sve njene kompleksnosti“ ukoliko Mađarska želi izuzeće od mera uvedenih protiv Rusije.

Sankcije za ruske naftne kompanije

Prošle nedelje SAD su najavile novi paket antiruskih sankcija, u okviru kojeg su na udaru „Rosnjeft“, „Lukoil“ i njihove podružne kompanije.

Moskva je više puta saopštila da će se izboriti sa sankcionim pritiskom koji Zapad godinama pojačava, ističući da Zapadu nedostaje hrabrosti da prizna neuspeh restrikcija. Slične ocene o ograničenoj efikasnosti antiruskih mera sve češće se čuju i u samim zapadnim zemljama.